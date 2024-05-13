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Спрос на жилье резко упал в Алматы

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Монеты на фоне домов.
Монеты на фоне домов. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Алматы оказался единственным регионом Казахстана, где за месяц спрос на жилую недвижимость упал (на 4,7%). В целом же по стране продажи жилья выросли на 18,4%. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

За последний год стоимость жилья в Казахстане увеличилась. Квартиры на первичном рынке подорожали на 1,6%, а на вторичном – на 0,1% за год. Как правило, цены растут тогда, когда повышается спрос. Рост продаж есть, но он частичный.

Так, согласно данным Бюро национальной статистики, в апреле жители Казахстана приобрели 31 248 единиц жилья. Это на 18,4% больше, чем было в марте 2024 года. Однако текущий показатель все равно на 0,6% меньше прошлогоднего и сразу на 40,5% меньше показателя 2022 года.

Чаще всего казахстанцы приобретали 2-комнатные квартиры – на них пришлись 8 844 сделки. Следом идут 1-комнатные – 8 690 сделок, а на третьем месте оказались индивидуальные дома – 7 830 сделок.

Количество сделок купли-продажи жилья в Казахстане
Количество продаж жилья. Источник: Бюро национальной статистики

Примечательно, что текущий месячный рост оказался первым с начала года, однако он наблюдается не по всему Казахстану.

Исключением в апреле стал только Алматы. В мегаполисе было продано 4 949 домов и квартир, что сразу на 4,7% меньше, чем было месяцем ранее, и на 11% меньше, чем было год назад.

Все остальные регионы "в плюсе". Особенно отличились три "молодые" области:

  • Жетісу – 880 сделок (рост на 58,3% за месяц);
  • Ұлытау – 333 сделки (рост на 54,9%);
  • Абай – 777 сделок (рост на 40,5%).

В Астане было продано 5 583 единицы жилья, а в Шымкенте – 1 550. В обоих городах наблюдается положительный рост: за месяц на 11,4% и 25,4%, а за год – на 17% и 20,4% соответственно.

Сделки купли-продажи жилья в апреле 2024 года
Сделки по жилью в апреле 2024 года. Источник: Бюро национальной статистики

Напомним, ранее эксперты предположили, что цены на казахстанском рынке жилья будут расти из-за снижения количества предложений и повышения спроса среди населения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2099276-spros-na-zhile-rezko-upal-v-almaty/

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