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Квартиры рекордно подешевели в Казахстане

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Монеты на фоне домов.
Деньги и жилье. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В мае квартиры в Казахстане подешевели примерно на 1%. Динамика снижения оказалась рекордной за последние 10 месяцев. О том, сколько сейчас стоят квадратные метры жилья, узнайте в материале NUR.KZ.

Уже не первый месяц в Казахстане фиксируется снижение цен на квартиры. Так, например, в апреле квадратные метры жилья подешевели сразу в 11 из 18 городов, где аналитики мониторили цены.

В мае, как передает портал "Крыша", продолжилась эта тенденция. Причем отрицательная динамика оказалась рекордной за последние 10 месяцев: квартиры подешевели в среднем на 1% за месяц.

Сильнее всего цены снизились в Актау – сразу на 1,6% за месяц, до 345 253 тенге за квадратный метр. Следом идет Атырау – минус 1,2% (387 763 тенге за "квадрат"). Замыкает тройку Шымкент, где стоимость за месяц уменьшилась на 1%, до 419 990 тенге.

В Алматы и Астане цены снизились на 0,7% в каждом из городов. В первом случае средняя цена за один квадратный метр в мае достигала 712 390 тенге, а во втором – 480 405 тенге.

Цены на квардартные метры жилья в Казахстане
Цены на квартиры в Казахстане. Данные: krisha.kz

В целом отрицательная динамика наблюдается во всех городах, кроме Петропавловска и Тараза, где цены немного выросли на 0,6% и 0,2%, до 365 485 тенге и 301 043 тенге за квадратный метр соответственно.

Стоит отметить, что в годовом разрезе квартиры, согласно данным аналитиков, подешевели на 1,2%. Цены снизились практически везде, кроме трех городов: Актау (плюс 9,8%), Астана (плюс 1,2%), Алматы (плюс 0,9%). Средняя стоимость одного квадратного метра в Казахстане по итогам мая 2024 года составила почти 370 тыс. тенге.

Напомним, ранее стало известно, что Казахстан обогнал своих соседей в рейтинге по стоимости арендного жилья. Средняя ставка в мегаполисах страны при съеме квартиры в центре составила 551,5 доллара в месяц.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2111268-kvartiry-rekordno-podesheveli-v-kazahstane/

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