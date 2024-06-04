Как казахстанцы до 30 зарабатывают и тратят деньги, рассказал эксперт

Каждое поколение имеет свои особенности в финансовом поведении, которые могут существенно отличаться. О том, как относятся к деньгам казахстанцы из поколения зумеров, читайте в материале NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Поколение зумеров и их покупательская активность: зумеры (1997-2010 годы) уже сейчас имеют значительную покупательскую способность. Деньги для них являются сильным мотиватором, и они начинают зарабатывать раньше, чем миллениалы.

Приоритеты в тратах и осознанное потребление: зумеры тратят деньги на одежду, гаджеты, развлечения и образование, отдавая предпочтение качественным и инновационным товарам. Они склонны к осознанному потреблению.

Рекламные предпочтения и финансовая грамотность: эффективная реклама для зумеров использует мемы, уникальность бренда и социальные сети. Они осознают важность финансовой грамотности и проявляют осторожность с кредитами, предпочитая традиционные и инновационные инвестиции. Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки.

Зумеры – это название поколения людей, родившихся в условном промежутке между 1997 и 2010 годами. То есть сейчас это молодежь в возрасте от 14 до 27 лет, которая достигает своего максимального покупательского потенциала и влияет на различные рынки.

Как отмечает Тимур Бекиров, креативный директор агентства Aitys Advertising (входит в группу Vostok Group), деньги для зумеров – огромный мотиватор, поэтому они начинают зарабатывать раньше, чем миллениалы (родившиеся с 1981 по 1996 год), то есть еще в школьные годы.

При этом поколение Z уже сейчас вполне платежеспособно – деньги они любят не только зарабатывать, но и тратить, причем тратят они их со своими особенностями.

На что тратит деньги молодежь

Как отмечает эксперт, больше всего денег у зумеров уходит на товары повседневного спроса (одежду, обувь и аксессуары), так как самовыражение в моде и стиле для них является важным аспектом жизни.

"Чем старше зумеры, тем чаще они тратят свои деньги на гаджеты (смартфоны, ноутбуки, умные часы), развлечения (концерты, рестораны) и поездки, тогда как более младшие представители поколения – на видеоигры, подписки и стриминговые сервисы.

Траты на образование также занимают особое место в финансовых приоритетах зумеров. Вне зависимости от возраста представители этого поколения вкладываются в различные курсы и тренинги для профессионального и личностного роста", – сообщает Тимур Бекиров.

Деньги. Иллюстративное фото: 12963734/Getty Images

В то же время главным трендом в тратах зумеров можно назвать осознанное потребление – они предпочитают тратить деньги на качественные и инновационные товары и услуги. Поэтому если бренд или компания докажет, что ее продукт по-настоящему улучшит жизнь "зетов", то они найдут способ заработать, даже если цена для них окажется высокой.

Как зумеров привлекают к покупке

Рекламируемые продукт или услуга должны стать для зумеров не только потребностью, но и интересом, чтобы при этом была возможность находиться в окружении единомышленников. Как отмечает эксперт, наиболее привлекательная реклама для поколения Z:

использующая мемы и вирусный контент;

подчеркивающая уникальность и оригинальность бренда;

предлагающая товары и услуги для выражения своей индивидуальности;

избегающая навязчивости и продажу "в лоб".

Больше всего они подвержены влиянию рекламы именно в социальных сетях, чем по ТВ или радио. Особенно эффективны: реклама при коллаборации с блогерами и инфлюенсерами, викторины, конкурсы и так далее.

"Если говорить о цифрах, то, как показывает практика, малый бизнес тратит от 100 тысяч до 1,5 миллионов тенге в месяц – эти траты в основном покрывают таргетированную рекламу в социальных сетях, создание визуального и видеоконтента, а также на сотрудничество с локальными блогерами.

Средний бизнес готов выделить более крупные суммы — от 2 до 20 миллионов тенге в месяц. Это покрывает целые рекламные кампании и включает SEO, контекстную рекламу, видеорекламу, крупные коллаборации с инфлюенсерами, а также продвижение через различные цифровые каналы", – сообщает эксперт.

Покупка через смартфон. Иллюстративное фото: dontree_m/GettyImages

Осторожность с кредитами и финансовая грамотность

"Абсолютно точно, что поколение зумеров осознает важность финансовой грамотности и планирования. Они активно используют мобильные приложения для управления финансами, что помогает им не только следить за своими расходами, но и планировать необходимые траты: походы в рестораны, покупку гаджетов, образование, поездки, жилье и так далее.

Также набирает оборот среди зумеров интерес к инвестициям – доступность информации о финансовых инструментах и различных инвестиционных приложений позволила им начать инвестировать раньше, по сравнению с предыдущими поколениями", – отмечает Тимур Бекиров.

При этом молодое поколение зумеров склоняется не только к традиционным способам инвестирования, но и к инновационным – в криптовалюту.

К кредитованию поколение Z относится с осторожностью. Как отмечает эксперт, они избегают ненужных долгов и предпочитают быстрые займы или рассрочки для мелких покупок, а крупные кредиты могут взять только при необходимости: например, на образование или жилье.

Другими словами, поколение казахстанцев в возрасте до 30 лет уделяет больше внимания основам финансовой грамотности и стремится больше зарабатывать. В то же время их потребительские привычки направлены на разумное потребление и накопление средств.

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