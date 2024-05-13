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Электроника сильно подорожала в Казахстане

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Ноутбуки стоят на столе
Ноутбуки. Иллюстративное фото: pixabay.com

Всего за месяц цены на электронику в Казахстане выросли почти на 20%. Такого сильного прироста аналитики еще никогда не наблюдали. Что сильнее всего подорожало в стране, читайте в материале NUR.KZ.

Инфляция в Казахстане постепенно снижается. По итогам апреля, например, общий показатель опустился до 8,7%. Однако везде есть свои исключения. Так, на сильное подорожание электроники обратил внимание официальный Telegram-канал Первого кредитного бюро Data Hub.

"За всего один прошлый месяц в категории "Аудиовизуальное оборудование, фотоаппаратура, оборудования для обработки информации" цены выросли на 19,7%", – отмечают аналитики.

Примечательно, что в отдельных группах прирост еще сильнее. Например, телевизоры с диагональю 43-49 дюймов подорожали сразу на 26,9% за месяц. Важно отметить, что такого скачка не наблюдалось как минимум с 2021 года, когда начали фиксировать цены в данной категории.

Такой же рост цен (26,9% за месяц) зафиксировали на беспроводные наушники. Опять же, в данной категории такого резкого роста прежде не отмечалось. Стоит отметить, что и в целом наушники, которые фигурировали в статистике 2019-2020 годов, тоже так сильно не дорожали.

На внушительные 19,7% за месяц в Казахстане подорожали ноутбуки. Аналитики фиксируют изменение цен на них с 2016 года, и такой сильный прирост также отмечается впервые.

Рост цен на электронику в Казахстане
Рост цен на электронику в Казахстане. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

Примечательно, что все это оборудование, как правило, Казахстаном импортируется. Сильное подорожание могло объясняться ростом курса доллара, однако по итогам апреля он подешевел на 1,1%, а на текущий момент вовсе стоит меньше 440 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2099333-elektronika-silno-podorozhala-v-kazahstane/

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