Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Насколько Казахстан обгоняет соседние страны по росту цен

Опубликовано:

Женщина удивленно смотрит на фискальный чек
Фискальный чек. Иллюстративное фото: sefa ozel/Getty Images

По итогам марта цены на товары и услуги в Казахстане за год выросли на 9,1%. При этом общая инфляция в ЕАЭС составила 7,5%. Какая инфляция наблюдается в соседних странах, читайте в материале NUR.KZ.

В марте месячная инфляция в Казахстане составила 0,7%, а годовая – 9,1%. Это самые высокие показатели среди всех остальных стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), общая инфляция по союзу в марте составила 0,4% за месяц и 7,5% – за год.

При этом именно Казахстан показывает самые высокие темпы роста цен на товары и услуги. Для сравнения: по месячной инфляции ближайшим "соседом" для страны стала Беларусь с показателем в 0,5%.

В России прирост цен составил 0,4%, в Кыргызстане – 0,3%, а в Армении цены вовсе упали, то есть была зафиксирована дефляция – 0,2% за месяц.

Инфляция в ЕАЭС
Инфляция в странах-участницах ЕАЭС в марте 2024 года. Источник: Евразийская экономическая комиссия

Стоит отметить, что похожая картина наблюдается и в годовом разрезе. Помимо Казахстана, выше среднего для ЕАЭС показателя инфляция была зафиксирована только в России – 7,7%.

В Беларуси цены за год выросли на 5,6%, в Кыргызстане – на 5,2%, а в Армении снова наблюдается дефляция – товары и услуги подешевели на 1,2% за год.

Годовая инфляция в ЕАЭС
Годовая инфляция в странах-участницах ЕАЭС. Источник: Евразийская экономическая комиссия

В целом же можно сделать вывод, что Казахстан лидирует по темпам роста цен, как в месячном разрезе, так и в годовом. Единственным исключением стала Беларусь, которая делит "первое место" с Казахстаном по месячному росту цен на непродовольственные товары – 0,5% в обеих республиках.

Инфляция в ЕАЭС
Инфляция в ЕАЭС. Источник: Евразийская экономическая комиссия

Стоит отметить, что "лидерство" по темпам инфляции Казахстан сохраняет уже не первый месяц. Ситуация также осложняется тем, что реальные зарплаты в стране не всегда растут с той же скоростью и в итоге теряют свою покупательную способность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2093381-naskolko-kazahstan-obgonyaet-sosednie-strany-po-rostu-cen/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.