Насколько Казахстан обгоняет соседние страны по росту цен

По итогам марта цены на товары и услуги в Казахстане за год выросли на 9,1%. При этом общая инфляция в ЕАЭС составила 7,5%. Какая инфляция наблюдается в соседних странах, читайте в материале NUR.KZ.

В марте месячная инфляция в Казахстане составила 0,7%, а годовая – 9,1%. Это самые высокие показатели среди всех остальных стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), общая инфляция по союзу в марте составила 0,4% за месяц и 7,5% – за год.

При этом именно Казахстан показывает самые высокие темпы роста цен на товары и услуги. Для сравнения: по месячной инфляции ближайшим "соседом" для страны стала Беларусь с показателем в 0,5%.

В России прирост цен составил 0,4%, в Кыргызстане – 0,3%, а в Армении цены вовсе упали, то есть была зафиксирована дефляция – 0,2% за месяц.

Инфляция в странах-участницах ЕАЭС в марте 2024 года. Источник: Евразийская экономическая комиссия

Стоит отметить, что похожая картина наблюдается и в годовом разрезе. Помимо Казахстана, выше среднего для ЕАЭС показателя инфляция была зафиксирована только в России – 7,7%.

В Беларуси цены за год выросли на 5,6%, в Кыргызстане – на 5,2%, а в Армении снова наблюдается дефляция – товары и услуги подешевели на 1,2% за год.

Годовая инфляция в странах-участницах ЕАЭС. Источник: Евразийская экономическая комиссия

В целом же можно сделать вывод, что Казахстан лидирует по темпам роста цен, как в месячном разрезе, так и в годовом. Единственным исключением стала Беларусь, которая делит "первое место" с Казахстаном по месячному росту цен на непродовольственные товары – 0,5% в обеих республиках.

Инфляция в ЕАЭС. Источник: Евразийская экономическая комиссия

Стоит отметить, что "лидерство" по темпам инфляции Казахстан сохраняет уже не первый месяц. Ситуация также осложняется тем, что реальные зарплаты в стране не всегда растут с той же скоростью и в итоге теряют свою покупательную способность.