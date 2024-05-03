Репчатый лук резко подорожал в Казахстане

Всего за одну неделю цены на репчатый лук в Казахстане выросли сразу на 4,2%. Самое сильное подорожание было зафиксировано в Кокшетау – плюс 16,3%. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Последние месяцы в Казахстане стремительно снижались цены на репчатый лук. Это снижение сопровождалось различными проблемами в сфере сельского хозяйства – некоторые фермеры не могли продать свой урожай, а многим приходилось отдавать лук бесплатно, чтобы он не пропал.

Однако в конце апреля ситуация резко изменилась. Согласно данным Бюро национальной статистики, в Казахстане был зафиксирован резкий рост цен на репчатый лук – всего за неделю, с 23 по 30 апреля, он в среднем составил сразу 4,2%.

В региональном разрезе сильнее всего цены выросли в Кокшетау – на 16,3%. Следом идет Тараз – плюс 15,1%, а замыкает тройку лидеров Актобе – плюс 13,1% за неделю.

Сильный рост цен также был зафиксирован в Караганде (на 7,6%), Талдыкоргане (на 6,7%), Атырау (на 6,3%) и в Алматы (на 5,6%). В Астане и Шымкенте прирост составил 1,2% и 2,2% за неделю соответственно.

При этом сразу в шести городах страны цены на репчатый лук за неделю не изменились: в Жезказгане, Костанае, Усть-Каменогорске, Павлодаре, Петропавловске и Семее. Самый низкий прирост был зафиксирован в Актау – всего на 0,8% за неделю.

Изменение цен на репчатый лук. Источник: Бюро национальной статистики

Впрочем, важно отметить, что, несмотря на резкое подорожание, репчатый лук на текущий момент все равно стоит дешевле , чем год назад – в среднем на 50,4%. Сейчас его средняя по стране стоимость составляет 92 тенге.

Стоит отметить, что рост цен был взят на контроль государством. Как сообщает Министерство торговли и интеграции РК, акиматы заранее закупили овощи, в том числе и репчатый лук, у фермеров, чтобы в межсезонье выпустить продукцию на рынок.

Таким образом, вполне возможно, что текущее подорожание является кратковременным и не продолжится долгое время.