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Цель льготного автокредитования не была достигнута в Казахстане, считают в Нацбанке

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Новые автомобили стоят на стоянке
Новые автомобили. Иллюстративное фото: Alan Schein Photography/Getty Images

В Нацбанке считают, что программа льготного автокредитования не справилась со своими главными задачами – омоложение автопарка и улучшение экологии. О выводах аналитиков читайте в материале NUR.KZ.

С 2015 года для казахстанцев действовали несколько программ, в рамках которых можно было приобрести автомобиль в кредит на льготных условиях. Однако, как отмечают аналитики Национального банка РК в третьем выпуске издания "Экономическое обозрение НБРК", об их высокой эффективности говорить нельзя.

Льготное автокредитование должно было решить несколько задач: стимулировать отечественный автопром, обеспечить население новыми автомобилями казахстанского производства и обновить парк машин, что в свою очередь помогло бы улучшить экологическую ситуацию в стране.

"На текущий момент успешность решения поставленных в рамках программ задач не однозначна, что не позволяет говорить о высокой эффективности программ льготного автокредитования, практикуемых в Казахстане", – считают в Нацбанке.

Дело в том, что за все время действия программ льготного автокредитования доля машин, которым более 7 лет, практически не изменилась – в 2015 году она составляла 85%, а теперь 84%. При этом само количество старых авто выросло – с 3,39 млн до 3,66 млн транспортных средств. Соответственно нагрузка на экологию страны лишь увеличилась.

Автопарк Казахстана
Автопарк Казахстана. Инфографика: Национальный банк РК

Неоднозначный результат наблюдается и в разрезе выдачи кредитов. С 2015 по 2022 годы в стране было выпущено 357 335 легковых автомобилей. Причем, согласно данным аналитиков, примерно 13% из них казахстанцы купили именно в рамках льготного кредитования. Однако в сравнении со всем автопарком страны на 2023 год это всего лишь 1%.

То есть, несмотря на поддержку государства, казахстанцы так и не стали массово использовать автомобили отечественной сборки.

При этом в Нацбанке отмечают, что мировая практика доказывает эффективность льготных программ автокредитования. Однако в большинстве своем они являются адресными, нацеленными на поддержку определенных слоев населения либо на переход на экологичный автотранспорт и минимизацию загрязняющих выбросов в атмосферу.

В Казахстане же эта адресность заложена не была – льготный автокредит мог получить любой гражданин страны при условии наличия финансирования в банке-операторе на момент обращения. По сути, льготное автокредитование просто стало заменой рыночным механизмам.

Поэтому, чтобы господдержка автомобильной отрасли действительно была эффективной, в Нацбанке считают решение о переориентации программы льготного кредитования на обновление автобусного парка в регионах страны более правильным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2049351-tsel-lgotnogo-avtokreditovaniya-ne-byla-dostignuta-v-kazahstane-schitayut-v-natsbanke/

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