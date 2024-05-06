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Цены на жилье снизились почти во всех городах Казахстана

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Деньги на фоне строящегося дома.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В апреле аналитики зафиксировали снижение цен на жилье во многих городах Казахстана. Сильнее всего стоимость квадратных метров упала в Алматы – сразу на 2,1% за месяц. Подробности читайте на NUR.KZ.

Последние несколько лет стоимость жилой недвижимости в Казахстане практически беспрерывно росла – за три года квадратные метры на вторичном рынке жилья стали дороже в среднем на 40%. На текущий момент Казахстан по ценам опережает даже некоторые страны из Содружества независимых государств (СНГ).

Однако в апреле произошло не совсем типичное событие для страны – во многих городах цены на квартиры снизились. На это обратили внимание аналитики портала "Крыша", которые отметили, что снижение зафиксировано в 11 из 18 городов, где мониторятся цены.

Сильнее всего цены упали в Алматы – сразу на 2,1% за месяц. Впрочем, средняя стоимость квартир в мегаполисе все равно самая высокая в стране – 717 216 тенге за "квадрат".

В остальных городах месячное снижение не такое заметное: в Караганде (-1%), в Талдыкоргане и Актобе (по -0,7%), в Павлодаре и Кызылорде (по -0,6%), в Уральске, Усть-Каменогорске и Таразе (по -0,4%), а также в Шымкенте и Кокшетау (по -0,1%).

При этом за месяц цены сильно выросли в Актау – сразу на 4,2%, до 350 884 тенге в среднем за квадратный метр. Примечательно, что и в годовом разрезе лидирует именно этот город, сейчас квартиры стоят на 12,1% дороже, чем годом ранее.

Для сравнения: в Алматы за год цены выросли лишь на 0,7%, в Астане – на 0,6%, а в Шымкенте они вообще снизились на 3%.

Сильнее всего в годовом разрезе цены упали в Усть-Каменогорске – сразу на 4,7%. Следом идет Семей – минус 3,7%, а замыкает тройку лидеров Талдыкорган – минус 3,6%.

Изменение цен на жилье в Казахстане (апрель 2024 года)
Цены на жилье в апреле. Источник: krisha.kz

Впрочем, текущее снижение во многих городах может не продолжиться в дальнейшем. Напомним, в апреле была запущена ипотека "Наурыз", которая позволяет получить жилищный кредит под 7% или 9% – она может заметно увеличить спрос на жилье в стране, который приведет к росту цен.

Также ранее эксперты отмечали, что на подорожание могут повлиять паводки, которые накрыли многие регионы Казахстана в марте и апреле.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2096720-ceny-na-zhile-snizilis-pochti-vo-vseh-gorodah-kazahstana/

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