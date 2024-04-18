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Золото рекордно подорожало в Казахстане

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Золотой слиток.
Золото. Иллюстративное фото: pixabay.com

За последний год золото в Казахстане подорожало на 19,23% и на текущий момент достигло рекордной стоимости – 34 547 тенге за 1 грамм. Подробности о ценах на него узнали журналисты NUR.KZ.

Недавно стоимость золота в Казахстане побила исторический рекорд. Однако он действовал недолго. Согласно данным Национального банка, 18 апреля рекордная цена на драгоценный металл обновилась – один грамм золота по официальному курсу теперь стоит 34 546,96 тенге. Всего за день его стоимость поднялась на 363,29 тенге.

Если же рассматривать рост цен в годовом разрезе, то окажется, что текущая стоимость золота на 19,23% выше той, что была зафиксирована 18 апреля 2023 года – тогда один грамм драгметалла стоил лишь 28 974,72 тенге.

Стоимость 1 грамма золота
Стоимость 1 грамма золота. Источник: Национальный банк РК

Причины подорожания золота кроются в событиях, которые происходят в мире. В частности, рост котировок аналитики связывают с недавним обострением ситуации на Ближнем Востоке и ракетным ударом Ирана по Израилю.

Золото – является долгосрочным инвестиционным инструментом, который, как правило, всегда сохраняет стабильную стоимость. Однако в моменты политической или экономической неопределенности, когда существует риск ослабления валют, спрос на него растет, а вместе с ним и цены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2087144-zoloto-rekordno-podorozhalo-v-kazahstane/

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