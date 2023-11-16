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Яблоки в Казахстане оказались самыми дорогими среди стран СНГ

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Яблоки на ветке дерева
Яблоки. Иллюстративное фото: pexels.com

Казахстан оказался лидером по стоимости яблок среди всех стран СНГ – килограмм стоит больше 1,2 доллара. При этом цены продолжают расти. Подробности журналисты NUR.KZ узнали на портале EnergyProm.

По состоянию на 13 ноября 2023 года в рейтинге стран по стоимости яблок Казахстан оказался на 19 месте среди 98 стран мира. Килограмм фруктов здесь в среднем стоит 1,22 доллара, или 563 тенге по текущему курсу.

Это самая высокая цена среди всех стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ). Для сравнения: в Украине килограмм яблок стоит всего 0,69 доллара, а в Беларуси – 0,95 доллара.

В Азербайджане в среднем придется заплатить 1,14 доллара, в Армении и России – по 1,15 доллара, а в Узбекистане – 1,20 доллара.

Рейтинг стран по стоимости яблок
Рейтинг стран по стоимости яблок. Инфографика: energyprom.kz

При этом в октябре в стране фиксировалось небольшое снижение цен – на 2,1% за месяц. Однако дешевле яблоки стали не во всех регионах. Например, в Шымкенте они, наоборот, за месяц подорожали сразу на 8,6%.

В годовом разрезе стоимость фруктов продолжает расти. По итогам октября и без того самые дорогие яблоки в СНГ подорожали еще на 16,5%. Это гораздо выше общей инфляции в стране (10,8%).

Сильнее всего цены выросли также в Шымкенте – сразу на 48,6%. Далее идет область Жетісу – на 43,4%, а замыкает тройку антилидеров Жамбылская область, где рост составил 37,7%.

В Алматы за год яблоки подорожали на 27,4%, а в Астане – на 18%.

Рост цен на яблоки в Казахстане
Рост цен на яблоки в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Стоит отметить, что и в 2022 году Казахстан отличился дороговизной яблок среди других стран, однако тогда лидером по стоимости была Россия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2046020-yabloki-v-kazahstane-okazalis-samymi-dorogimi-sredi-stran-sng/

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