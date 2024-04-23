Доллар снова подешевел: почему это невыгодно для Казахстана, рассказали аналитики

Курс доллара достиг минимальных значений с конца января 2024 года, что будет выгодным для физических лиц, покупающих иностранную валюту. Но экономике грозят риски. Об этом читайте в материале NUR.KZ.

На утро 23 апреля 2024 года средневзвешенный курс доллара США на бирже KASE достиг 445,66 тенге. Это самое низкое значение с 25 января.

Такое положение дел может оказаться благоприятным для выгодной покупки иностранной валюты, чтобы защитить себя от инфляции. Однако, как сообщают аналитики Telegram-канала Tengenomika, из-за переукрепления тенге может пострадать экономика страны.

Как связаны доллар, тенге и рубль

Как отмечают аналитики, основной причиной укрепления казахстанской национальной валюты стала ее искусственная поддержка – продажи нефтедолларов (трансферты) из Нацфонда в бюджет через биржу приводят к снижению курса доллара.

В то же время российский рубль дешевеет к американской валюте.

В результате кросс-курс тенге к рублю также растет: он достиг минимума с августа 2023 года (находится в диапазоне 4,7-4,8 тенге за рубль).

А учитывая тесную взаимосвязь торговых отношений с Россией, более дешевый рубль приводит к росту импорта товаров в Казахстан. В результате это наносит ущерб для отечественных компаний, снижая их конкурентоспособность.

То есть из-за слишком крепкого тенге становится выгоднее покупать товары из России, а продавать казахстанскую продукцию за границу сложнее – она слишком дорогая.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как отмечают в Tengenomika, на это также указывает реальный обменный курс (РОК) валют Казахстана и России к доллару – этот показатель учитывает не только стоимость валют на бирже, но и разницу в уровне потребительской инфляции в каждой из стран.

Так, результаты оказались следующими:

к доллару – казахстанская валюта в феврале показала укрепление на 6,4% за год, а реальный курс вырос вовсе на 17,2%;

к рублю – тенге по РОК вовсе укрепился на 28,2% за год.

В то же время инфляция в РФ с середины 2023 года ускоряется, тогда как в Казахстане она замедляется.

"Как итог, задаемся вопросом: выгоден ли нам крепкий тенге в текущих условиях? Когда у бюджета есть трудности с доходами, а сырьевой экспорт, который продается за инвалюту, стагнирует.

Поэтому, текущий «рыночный» курс является больше следствием нерыночного механизма усиленных продаж инвалюты на бирже. Это больше копит дисбалансов, хотя и помогает стабилизировать инфляционные ожидания", – отмечают аналитики.

Другими словами, искусственная поддержка тенге приводит к снижению курса доллара, что может показаться выгодным и благоприятным фактором для экономики. Однако это негативно влияет на торговые процессы, увеличивая долю импорта и снижая экспортный потенциал страны.

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