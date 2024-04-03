Что будет с курсом доллара в апреле, рассказали аналитики в Казахстане

На стоимость тенге к доллару США влияют различные факторы, включая и трансферты из Национального фонда, объемы которых возрастут в текущем месяце. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Курс доллара США в Казахстане в 2024 году постепенно снижается, несмотря на наличие резких колебаний.

Так, в начале января один доллар США оценивался в 456,9 тенге по средневзвешенному курсу KASE. Далее он опускался до 444,6 тенге и вновь поднимался до 454,6 тенге, затем продолжал колебаться в данном диапазоне.

А последние торги (2 апреля) завершились на уровне 447,46 тенге за доллар США. Как отмечают аналитики Telegram-канала Finance.kz, в текущем месяце национальная валюта Казахстана может укрепиться еще сильнее из-за увеличения трансфертов из Нацфонда в бюджет.

Зачем продается валюта из Нацфонда

"Еще раз для тех, кто пропустил прошлые серии. Национальный банк каждый божий рабочий день меняет нефтяные доллары из Национального фонда для исполнения бюджета, чтобы платить зарплаты и пособия", – сообщают аналитики.

Так, согласно сообщению Нацбанка, в текущем месяце планируется обменять от 1 до 1,1 млрд долларов США в республиканский бюджет, при этом объемы будут распределяться по 50 млн долларов США ежедневно.

Для сравнения: в марте продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет составили 748 млн долларов США. А их доля составила 19% от общего объема торгов и не более 44 млн долларов США в день.

Купюры и монеты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Учитывая другие покупки, нетто-участие регулятора на валютном рынке вырастит с 248 млн долларов в марте до 600 млн долларов в апреле.

Учитывая такие движения, тенге вряд ли будет слабеть в ближайший месяц, если, конечно, не будет принято политическое решение. Возможно, мы будем даже крепнуть, потому что 1,1 млрд долларов – это вам не шутки", – считают аналитики Finance.kz.

Напомним, что казахстанцы, принимая какие-либо инвестиционные решения (например, покупку или продажу валюты), должны осознавать наличие возможных рисков. Ответственность за эти решения несет сам инвестор.

Поэтому важно тщательно изучить рыночные данные и внимательно ознакомиться с нюансами того или иного финансового инструмента.

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