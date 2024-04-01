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Снижение роста цен зафиксировали в Казахстане

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Деньги и калькулятор
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

По итогам марта годовая инфляция опустилась до 9,1%. При этом замедлился и месячный рост цен – до 0,7%. Это произошло впервые в 2024 году. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане замедлился месячный рост цен. Причем это произошло впервые в 2024 году. По данным Бюро национальной статистики, в марте он составил всего 0,7%, тогда как в феврале был 1,1%.

Сильнее всего цены за месяц выросли на платные услуги – на 1,1%. Следом идут продовольственные и непродовольственные товары, которые подорожали на 0,6% и 0,5% соответственно.

Что сильнее всего подорожало за месяц

Аналитики отмечают подорожание в сфере жилищно-коммунальных услуг. Так, за месяц выросли тарифы на водоотведение (на 6,1%), электроэнергию (на 5,9%), холодную воду (на 4,4%), горячую воду (на 2,3%) и центральное отопление (на 2,4%).

Напомним, ранее мы подробно рассказывали о том, какие коммунальные услуги сильнее всего подорожали в Казахстане.

Среди продовольственных товаров отметились подорожанием яблоки (на 4,7%) виноград и морковь (по 2,7%), а также белокочанная капуста (на 1,4%). Вырос в цене сахар – на 3,2%, яйца – на 1,5%, кисломолочные продукты – на 1,3%, а также хлеб и молоко – по 0,9%.

При этом за месяц подешевели огурцы – на 7,1%, подсолнечное масло – на 5,7%, репчатый лук – на 5%, а также гречневая крупа – на 3%.

Также в марте выросли цены на мелкие электробытовые приборы (плюс 3,5%), мебель и предметы домашнего обихода (плюс 2,5%), подержанные легковые автомобили (плюс 1,7%) и текстильные изделия (плюс 0,6%).

Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Павлодарской области – 2,1%. Следом идет Северо-Казахстанская область – 1,2%, а замыкает тройку антилидеров Актюбинская область – 1,1%.

Наименьший прирост цен зафиксирован в Туркестанской области – всего 0,2%. В Астане цены за месяц выросли на 0,3%, в Алматы – на 0,7%, а в Шымкенте – на 0,8%.

Месячный рост цен в Казахстане
Месячный рост цен в Казахстане. Источник: Бюро национальной статистики

Как выросли цены за год

По итогам марта годовая инфляция в стране опустилась с 9,3% до 9,1%. Продукты питания за год стали дороже на 6,9%, непродовольственные товары – на 8,2%, а сфера платных услуг – на 13,2%.

Сильнее всего цены растут в сфере коммунальных услуг. По сравнению с мартом 2023 года тарифы на водоотведение повысились на 42%, холодную воду – на 36,5%, отопление центральное – на 33,2%, горячую воду – на 31,9%, вывоз мусора – на 30,7%, электроэнергию – на 26,1%.

Отметились подорожанием и лекарства. Так, ацетилсалициловая кислота стала дороже на 61,9%, парацетамол – на 47,4%, активированный уголь – на 32,7%, а противоаллергические капли "Фенистил Нью" выросли в цене на 24,9% за год.

Также за год сильно подорожали некоторые продукты питания. Виноград вырос в цене на 40,4%, белокочанная капуста – на 25,9%, рис – на 22,7%, яйца – на 19%, яблоки – на 18,3%.

При этом подешевели репчатый лук – на 45%, гречневая крупа – на 25,1%, подсолнечное масло – на 24,6% и сахарный песок – на 10,1%.

Согласно данным Бюро национальной статистики, лидером по годовому росту цен на товары и услуги в марте стала Карагандинская область с показателем 10,8%. Следом идут Мангистауская область – 10,1%, а замыкает тройку антилидеров Павлодарская область – 9,8%.

В Алматинской области зафиксирована самая низкая годовая инфляция – всего 6,5%. В Шымкенте этот показатель составил 9,1%, в Астане – 9,4%, а в Алматы – 9,7%.

Годовой рост цен в Казахстане
Годовой рост цен в Казахстане. Источник: Бюро национальной статистики

Таким образом, можно отметить тот факт, что именно сфера коммунальных услуг стала главным драйвером инфляции в Казахстане. Она оказалась единственной, чей годовой показатель не снизился, а вырос.

Также напомним, что ряд экспертов считает, что уже в апреле темпы роста цен в стране ускорятся.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2076759-vpervye-s-nachala-goda-mesyachnyy-rost-tsen-zamedlilsya-v-kazahstane/

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