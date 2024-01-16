Объем безналичных платежей достиг рекорда в Казахстане

Всего за 11 месяцев 2023 года объем безналичных платежей в Казахстане достиг рекордных 128 трлн тенге. Какой способ оплаты чаще всего выбирали жители страны, читайте в материале NUR.KZ.

В 2023 году многие казахстанские предприниматели твердо решили перейти на безналичный расчет. Только по итогам 3 квартала количество торговых точек в стране, где принимают платежи посредством банковских карт, превысило 909 тыс. единиц, а самих предпринимателей за год стало в полтора раза больше.

Однако такой рост был зафиксирован в первую очередь благодаря самим казахстанцам, которые чаще всего также предпочитали безналичные платежи, а не наличные средства.

Согласно данным Ranking.kz, объем "безнала" за январь-ноябрь 2023 года достиг рекордных 128 трлн тенге – это сразу на 44,3% больше, чем было в аналогичном периоде 2022 года. Это также на 24,5% больше по сравнению с тем показателем, который был зафиксирован за весь предыдущий год.

Доля безналичных платежей в совокупном обороте по платежным картам за год выросла с 81,8% до 86,1%.

Рост безналичных транзакций. Инфографика: ranking.kz

Стоит отметить, что чаще всего казахстанцы предпочитают оплачивать не самими карточками, а используя интернет и мобильные приложения – на них пришлось 83% всех транзакций (примерно 106,2 трлн тенге).

Следом идут POS-терминалы – 14,2 трлн тенге, а замыкают тройку лидеров QR-коды – 7,4 трлн тенге. На иные виды безналичной оплаты пришлись оставшиеся 87,9 млрд тенге.

Виды безналичных платежей. Инфографика: ranking.kz

Половина всего объема безналичных платежей была проведена в Алматы – 64,1 трлн тенге. Следом идут Астана – 13,4 трлн тенге, а также Шымкент – 8,1 трлн тенге.

На остальные регионы совокупно пришлась лишь треть от всего "безнала". Отличились лишь Карагандинская (4,4 трлн тенге), Атырауская (3,7 трлн тенге) и Алматинская (3,7 трлн тенге) области.

Объем безналичных платежей в разных регионах. Инфографика: ranking.kz

Другими словами, в 2023 году безналичные платежи активно развивались, однако, как отмечают аналитики, из-за нового этапа всеобщего декларирования дальнейший рост может несколько замедлиться, так как некоторые предприниматели стали переходить на наличный расчет.