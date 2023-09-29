Среднюю зарплату с учетом всех предприятий назвали в Казахстане

Средняя номинальная зарплата во втором квартале превысила 365 тыс. тенге. Однако, если учитывать все предприятия, включая мелкие, то цифра окажется меньше. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Средняя номинальная заработная плата во втором квартале 2023 года составила 365 502 тенге. У этой цифры есть несколько нюансов. Во-первых, при ее подсчете аналитики не учитывали удержанные налоги и другие обязательные платежи, а во-вторых, при анализе не брали во внимание малые предприятия.

Однако теперь Бюро национальной статистики опубликовало данные по заработным платам среди всех наемных работников. После изменения метода подсчета итоговые цифры заметно снизились.

Так, например, средняя зарплата в стране с учетом малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью, составила 335 134 тенге. Причем в зависимости от региона суммы сильно отличаются.

Самые высокие зарплаты во втором квартале платили работникам Атырауской области – 532 590 тенге. Следом идет Мангистауская – 471 723 тенге, а замыкает тройку лидеров область Ұлытау – 451 686 тенге.

Самые низкие оклады платили жителям Северо-Казахстанской области – в среднем всего 249 552 тенге. В Шымкенте средние зарплаты чуть выше – 257 670 тенге, а в Алматы и Астане – 368 500 тенге и 400 465 тенге соответственно.

Средняя зарплата в Казахстане с учетом малых предприятий. Источник: Бюро национальной статистики

В каких сферах самые высокие оклады

Стоит отметить, что размер средней зарплаты зависит не только от региона, но и от сферы экономики. Так, например, по данным аналитиков, во втором квартале 2023 года самые высокие оклады платили работникам горнодобывающей промышленности и разработки карьеров (676 817 тенге), а также в сфере финансов и страхования (649 148 тенге).

При этом самыми низкооплачиваемыми оказались сферы сельского, лесного и рыбного хозяйства (206 013 тенге), а также водоснабжения (201 575 тенге).

Таким образом, размер средней зарплаты в стране сильно зависит от того, какие предприятия учитываются в анализе. Из-за того, что аналитики учли малые предприятия, средний показатель оказался меньше предыдущего примерно на 8,31% или на 30 368 тенге.

Важно понимать, что средняя зарплата не является той, что получают все казахстанцы. Многие граждане зарабатывают гораздо меньше. Факторов очень много: сфера деятельности, регион, размер компании и даже наличие опыта у сотрудника.

Стоит также отметить, что есть и другие методы подсчета доходов. Например, многие аналитики используют не среднюю номинальную зарплату, а медианную – она гораздо меньше.

Так, во втором квартале медианная зарплата без учета малых предприятий составляла всего 240 779 тенге. Буквально это значит, что половина работающего населения Казахстана зарабатывала меньше этой суммы.