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Средняя зарплата достигла максимума в малом бизнесе Казахстана

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Кубики с надписью KZT лежат на купюрах тенге
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Средняя зарплата среди малых предприятий Казахстана в 4 квартале 2023 года достигла своего максимального за все время значения – почти 316 тыс. тенге. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Согласно данным Бюро национальной статистики, средняя номинальная зарплата в Казахстане в 4 квартале 2023 года достигла 393 605 тенге. У этой цифры есть несколько нюансов, и один из них заключается в том, что в учет не были взяты малые предприятия страны.

Как правило, малый бизнес не может похвастаться такими же зарплатами, какие могут предложить крупные предприятия, занятые, например, в сфере добычи ресурсов. Однако, как отмечают аналитики Telegram-канала Первого кредитного бюро Data Hub, здесь также наблюдается рост.

По итогам 4 квартала 2023 года средняя зарплата среди малых предприятий страны достигла почти 316 тыс. тенге, номинально увеличившись на 13,7% за год. Планку в 300 тыс. тенге этот сектор экономики преодолел впервые.

Рост реальных зарплат у малых предприятий Казахстана
Рост реальных зарплат у малых предприятий Казахстана. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

Однако на деле не все так гладко – почти весь прирост съедает инфляция. Если взять реальный рост зарплат, то он окажется намного скромнее – всего 3% за год.

Буквально это значит, что из-за роста цен на товары и услуги казахстанцы практически не почувствовали своей прибавки к зарплате. Впрочем, даже такой прирост оказался самым внушительным как минимум с 3 квартала 2022 года.

Однако не следует забывать, что в зависимости от сферы деятельности рост зарплат может оказаться разным. Так, например, в сфере строительства и торговли, где занято порядка 40% работников обследованных предприятий, роста вообще нет – реальные зарплаты просели.

А вот в сфере информации и связи, где показатель стал максимальным по секторам (562,2 тыс. тенге), зафиксирован реальный прирост сразу в 19,8%. В сфере рыболовства рост еще сильнее – сразу на 24,4% в реальном выражении. Однако здесь зафиксированы самые низкие оклады – в среднем всего 132,9 тыс. тенге.

Таким образом, можно сделать вывод, что реальные зарплаты в малых предприятиях действительно растут и, хоть незначительно, но обгоняют инфляцию.

Впрочем, такая ситуация касается в целом зарплат в Казахстане. Напомним, ранее стало известно, что страна показала самый низкий реальный прирост окладов среди всех государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2073876-srednyaya-zarplata-v-malom-biznese-dostigla-maksimuma-v-kazahstane/

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