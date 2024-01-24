Сколько казахстанцев получили выплаты за переезд на север страны

В 2023 году 8,9 тыс. казахстанцев приняли решение переселиться на север страны. Они получили от государства по 70 МРП за переезд, а также другие меры поддержки. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

В Казахстане действует национальный проект "Сильные регионы – драйвер развития страны", в рамках которого граждане могут переехать в регионы, где ощущается дефицит рабочей силы, оттуда, где есть ее избыток – то есть с юга на север страны.

Например, к трудоизбыточным регионам выбытия относятся область Жетісу, Алматинская, Жамбылская, Туркестанская, Кызылординская и Мангистауская области, а также Астана, Алматы и Шымкент.

А к трудодефицитным регионам прибытия – Северо-Казахстанская, Костанайская, Акмолинская, Павлодарская, Карагандинская, Восточно-Казахстанская, а также области Ұлытау и Абай.

Трудодефицитные и трудоизбыточные регионы Казахстана. Инфографика: Электронная биржа труда

Казахстанцам, которые в рамках проекта переезжают из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы, положена финансовая поддержка от государства.

Напомним, деньги могут получить не только семьи, но и одинокие граждане. О том, на какие выплаты они могут рассчитывать в рамках программы "Сильные регионы – драйвер развития страны", мы подробно рассказывали здесь.

Всего же, как сообщают в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, в 2023 году в рамках нацпроекта в трудодефицитные регионы страны добровольно переехало 8 903 человека – 6 492 переселенца и 2 337 кандасов. Всем им были оказаны меры государственной поддержки.

Какую поддержку оказывают переселившимся казахстанцам:

субсидия на переезд – единовременно 70 месячных расчетных показателей (МРП), или 258 440 тенге в 2024 году на каждого члена семьи;

в 2024 году на каждого члена семьи; ежемесячная субсидия на аренду жилья и оплату коммунальных услуг в течение 12 месяцев – от 15 до 30 МРП в зависимости от количества людей и населенного пункта. Например, 15 МРП получает один человек, переселившийся в сельскую местность, а 30 МРП – семья из пяти и более человек, поселившаяся в городе;

в зависимости от количества людей и населенного пункта. Например, 15 МРП получает один человек, переселившийся в сельскую местность, а 30 МРП – семья из пяти и более человек, поселившаяся в городе; выдача направления на краткосрочное профессиональное обучение;

помощь в трудоустройстве или развитии бизнеса;

выдача сертификатов экономической мобильности – 50% от стоимости жилья, но не более 1 160 МРП, или 4 282 720 тенге в 2024 году.

Напомним, помимо субсидий при переезде, казахстанцам также могут оказать финансовую помощь для ведения бизнеса. Сумма для успешного старта может достигать порядка 1,5 млн тенге, причем деньги выдаются безвозмездно.

Как сообщили в ведомстве, из числа переселившихся такие гранты в прошлом году получили 35 человек. В целом трудоспособными переселенцами являлись 4 158 человек, из которых 3 079 были трудоустроены на постоянную работу, а 164 человека занялись предпринимательской деятельностью.