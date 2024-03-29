Всего 20 тыс. тенге тратит каждый десятый казахстанец на питание: о точности статистики высказались аналитики

Данные статистики могут вызвать вопросы из-за низких показателей расходов населения на питание. Но все дело в особенностях исследования и изучаемой группы населения. Об этом читайте в материале NUR.KZ.

Ранее в Бюро национальной статистики (БНС) были опубликованы данные о доходах и расходах казахстанцев за четвертый квартал 2023 года.

Как отмечалось в публикации, из 305 884 тенге доходов за квартал жители страны в среднем тратили на различные цели 90,62% (277 202 тенге). При этом большую часть затрат (256 687 тенге) занимали именно потребительские расходы, включая продукты питания и безалкогольные напитки (129 953 тенге за квартал).

Как сообщает Telegram-канал DATA HUB, некоторые данные статистики вовсе указывают на то, что каждый десятый казахстанец в среднем тратит на еду всего 22,3 тыс. тенге в месяц. Однако причина такой суммы оказалась связанной с методикой исследования.

Как собирали данные

Как отмечают аналитики, БНС для оценки неравенства доходов обычно делит все население страны на 10 равных по численности групп. А разделение происходит по принципу возрастания доходов.

Поэтому в самой первой группе оказывается наименее обеспеченное население, а в последней – наиболее обеспеченные граждане. То есть указанные цифры по расходам на каждого десятого человека относятся как раз к первой группе.

"Так вот, о 10% наименее обеспеченных казахстанцах и идет речь. В IV квартале 2023 года среднемесячные расходы каждого из них составили в среднем 37,6 тыс. тенге. При этом основная часть этой суммы пришлась на продовольствие – 22,3 тыс. тенге (около 60%)", – сообщают аналитики.

Статистические данные о расходах казахстанцев. Источник: Telegram-канал DATA HUB

В то же время в источнике указывается, что приведенная цифра, как и любое среднее значение, является весьма условной. И важно помнить об этом при оценке статистических данных.

"Во-вторых, реальную картину также может серьезно искажать невключение в расчеты теневых доходов казахстанцев", – отмечают аналитики DATA HUB.

Также следует отметить, что ранее озвученные данные о доходах и расходах за четвертый квартал 2023 года были основаны на опросах домохозяйств, а не фактических цифрах. Поэтому их также нельзя считать объективными.

Напомним, что осенью 2023 года Касым-Жомарт Токаев заявил о реформе Бюро нацстатистики в Казахстане.