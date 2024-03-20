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Эзотерика

Отремонтирует ли акимат Алматы треснутое после землетрясения здание

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Стена дома разрушается
Поврежденная стена. Иллюстративное фото: Nenov/Getty Images

После прошедших землетрясений в Алматы горожане подали порядка 400 заявок на проверку повреждений у жилых зданий. О том, какой ущерб будет покрывать государство, читайте в материале NUR.KZ.

За последнее время жители Алматы почувствовали два мощных землетрясения. Первое произошло в ночь на 23 января, а второе – 4 марта. Оба по своему повлияли на жизнь мегаполиса, в том числе и на стоимость квадратных метров в многоквартирных зданиях.

Однако изменение цен на рынке жилья – не единственное последствие. У некоторых зданий были обнаружены повреждения, которые появились из-за подземных толчков.

Так, после двух землетрясений алматинцы из-за повреждений домов подали порядка 400 заявок на проверку в госорганы. Однако, как отметили в акимате Алматы, первичный осмотр показал, что целостности сооружений данные повреждения не угрожают.

Как определяют характер повреждений

Как рассказывает портал "Крыша", проверку проводят специальные комиссии, которые есть в каждом районе мегаполиса. Они же могут подтвердить, что повреждение в здании появилось именно из-за землетрясения. Такие комиссии проводят выездной осмотр только после получения заявлений от жителей.

Для координации действий по работе комиссий нужно звонить:

  • Алатауский район: 8 777 823 3071;
  • Алмалинский: 8 775 072 5629;
  • Ауэзовский: 8 705 555 9092;
  • Бостандыкский: 8 777 966 9888;
  • Жетысуский: 8 700 707 0078;
  • Медеуский: 8 707 415 5929;
  • Наурызбайский: 8 708 346 6020;
  • Турксибский: 8 747 139 9360.

Во время выезда эксперты проводят осмотр здания, а его результаты направляют в управление городского планирования и урбанистики, которое формирует список зданий, требующих более детального обследования.

Для этого привлекаются организации с соответствующей лицензией для технического и сейсмического обследования зданий. По итогу составляется отчет о степени повреждений.

Также проводится экспертиза дефектов и по характеру повреждений определяются их причины. По итогам специализированная организация даст рекомендации по дальнейшей эксплуатации здания.

Стоит отметить, что не все виды повреждений государство будет устранять. Так, например, если в результате землетрясения ущерб был нанесен индивидуальному жилью, то ремонт полностью ложится на плечи хозяина. Никаких компенсаций от государства владельцам частных домов не предусматривается.

Впрочем, это отчасти касается и многоэтажных домов. Если в результате подземных толчков были повреждены несущие конструкции жилого здания, то ремонт будет произведен за счет бюджета госорганов. А вот повреждение отделки придется устранять за счет кондоминиума, то есть за счет жильцов.

Полностью восстанавливать за счет бюджета будут только детские сады, школы, поликлиники, больницы и другие социальные объекты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2071458-treschina-posle-zemletryaseniya-otremontiruet-li-zdanie-akimat-almaty/

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