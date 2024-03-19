Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Трещины от землетрясения: акимат Алматы пообещал отремонтировать лишь соцобъекты

Опубликовано:

Трещина в стене
Трещина в стене. Иллюстративное фото: Tanut Nitkumhan / Getty Images

Некоторые алматинцы после мартовского сильного землетрясения пожаловались на трещины и другие повреждения в своих домах. В акимате высказались о ситуации, передает сайт телеканала КТК.

После землетрясения в 5 баллов многие жители Алматы столкнулись с проблемой – в их домах образовались трещины и другие повреждения. По информации телеканала, спасатели после происшествия получили около 400 обращений горожан.

"Мы уже спать боимся здесь. Наш подъезд поврежден очень-очень сильно. Держится потолок. Если еще раз тряханет, то верхняя входная часть группы потолка просто не выдержит и упадет", – говорит одна из жительниц Камилла.

Другая пострадавшая, Татьяна, две недели не включает свет в гостиной. Во время мартовского землетрясения на крыше их четырехэтажки в центре южной столицы сорвало кран системы отопления, отчего сразу несколько квартир затопило.

По ее словам, в квартирах до сих пор влажные стены, появилась даже плесень.

По информации телеканала, устранять все это жители города теперь должны за свой счет либо обращаться в КСК. При этом в акимате собираются сделать ремонт и провести сейсмоусиление лишь в соцобъектах – больницах и учебных заведениях.

"Восстановительные работы и работы по сейсмоусилению объектов социального назначения осуществляется за счет городского бюджета. Повреждения в многоквартирных домах должны финансироваться за счет собственников жилья, то есть за счет кондоминиума. На сегодня в районные комиссии поступило порядка 400 заявлений. И первичный осмотр показал, что целостности сооружений данные повреждения не угрожают", – рассказал руководитель управления городского планирования и урбанистики Алматы Нурлан Буранбаев.

Источник: КТК

Напомним, 4 марта, жители Алматы ощутили сильное землетрясение. В МЧС сообщали, что эпицентр землетрясения располагался в 31 км от города, ощутимость в Алматы составила 5 баллов. Позже в городе зафиксировали еще несколько подземных толчков.

Многие горожане делились фото и видео с последствиями землетрясения, на которых видны разбитые стекла и упавшие вещи.

В акимате сообщили, что некоторые здания пострадали от подземных толчков. При районных акиматах созданы рабочие группы в составе уполномоченных органов для проведения комплексного обследования.

Наряду с этим также стало известно, что в ряде школ на стенах после землетрясения появились трещины. Однако в акимате города заверили, что существенных повреждений зданий в городе нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2071086-boimsya-spat-zdes-ogromnye-treschiny-poyavilis-v-domah-v-almaty-posle-zemletryaseniya/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.