Трещины от землетрясения: акимат Алматы пообещал отремонтировать лишь соцобъекты

Некоторые алматинцы после мартовского сильного землетрясения пожаловались на трещины и другие повреждения в своих домах. В акимате высказались о ситуации, передает сайт телеканала КТК.

После землетрясения в 5 баллов многие жители Алматы столкнулись с проблемой – в их домах образовались трещины и другие повреждения. По информации телеканала, спасатели после происшествия получили около 400 обращений горожан.

"Мы уже спать боимся здесь. Наш подъезд поврежден очень-очень сильно. Держится потолок. Если еще раз тряханет, то верхняя входная часть группы потолка просто не выдержит и упадет", – говорит одна из жительниц Камилла.

Другая пострадавшая, Татьяна, две недели не включает свет в гостиной. Во время мартовского землетрясения на крыше их четырехэтажки в центре южной столицы сорвало кран системы отопления, отчего сразу несколько квартир затопило.

По ее словам, в квартирах до сих пор влажные стены, появилась даже плесень.

По информации телеканала, устранять все это жители города теперь должны за свой счет либо обращаться в КСК. При этом в акимате собираются сделать ремонт и провести сейсмоусиление лишь в соцобъектах – больницах и учебных заведениях.

"Восстановительные работы и работы по сейсмоусилению объектов социального назначения осуществляется за счет городского бюджета. Повреждения в многоквартирных домах должны финансироваться за счет собственников жилья, то есть за счет кондоминиума. На сегодня в районные комиссии поступило порядка 400 заявлений. И первичный осмотр показал, что целостности сооружений данные повреждения не угрожают", – рассказал руководитель управления городского планирования и урбанистики Алматы Нурлан Буранбаев.

Источник: КТК

Напомним, 4 марта, жители Алматы ощутили сильное землетрясение. В МЧС сообщали, что эпицентр землетрясения располагался в 31 км от города, ощутимость в Алматы составила 5 баллов. Позже в городе зафиксировали еще несколько подземных толчков.

Многие горожане делились фото и видео с последствиями землетрясения, на которых видны разбитые стекла и упавшие вещи.

В акимате сообщили, что некоторые здания пострадали от подземных толчков. При районных акиматах созданы рабочие группы в составе уполномоченных органов для проведения комплексного обследования.

Наряду с этим также стало известно, что в ряде школ на стенах после землетрясения появились трещины. Однако в акимате города заверили, что существенных повреждений зданий в городе нет.