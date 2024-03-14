Цены на новостройки снизилась из-за землетрясений в Алматы, утверждают аналитики

Прошедшие землетрясения в январе и феврале по-своему повлияли на рынок жилья в Алматы. В частности, заметно подешевели новые квартиры класса "комфорт". Подробности читайте в материале NUR.KZ.

В феврале, по данным Бюро национальной статистики (БНС), на казахстанском рынке жилья был отмечен рост цен: новостройки подорожали на 0,4%, а вторичное жилье – сразу на 1,7% за месяц. Средняя стоимость нового жилья, согласно их анализу, составила 488 571 тенге за квадратный метр.

Аналитики из Института экономических исследования (ERI) в свою очередь проанализировали объявления на портале по продаже недвижимости "Крыша" и выяснили, что по итогам февраля цены на продающееся новое жилье в целом по Казахстану снизились примерно на 2,4% за месяц, до 405 473 тенге в среднем за квадратный метр.

Средние цены на жилье в Казахстане. Инфографика: Институт экономических исследований

Сильнее всего просели цены на квартиры в новых жилых комплексах класса "эконом". Если в январе средняя стоимость квадратного метра составляла 305 520 тенге, то по итогам февраля – уже 279 600 тенге. Подешевели и квартиры класса "комфорт" – с 334 612 тенге до 314 411 тенге за "квадрат".

А вот квартиры класса "бизнес" и "элит", наоборот, выросли в цене. Причем последние очень сильно – с 490 660 тенге до 553 105 тенге за квадратный метр.

Снижение цен в Алматы

При этом из общей картины сильно выбивается Алматы – здесь во всех категориях аналитики БНС в феврале отметили снижение цен. "Вторичка" подешевела на 1,4%, "первичка" – на 0,4%, а арендное жилье – сразу на 2,9% за месяц. Средняя стоимость нового жилья, по официальным данным, составила 571 938 тенге за "квадрат".

Вполне возможно, что свою роль в этом снижении могли сыграть землетрясения, которые в последние месяцы почувствовали жители мегаполиса, ведь такое произошло впервые за долгое время.

Снижение цен в Алматы в результате анализа объявлений о продаже жилья зафиксировали и аналитики Института экономических исследования. Так, по данным на 29 февраля средняя стоимость квадратного метра в новостройках мегаполиса за месяц снизилась на 11 409 тенге (1,9%), до 595 659 тенге.

Если же разобрать по классам жилых комплексов, то картина следующая:

"эконом" – всего минус 5 тыс. тенге, до 443 833 тенге за квадрат, то есть цены почти не изменились;

за квадрат, то есть цены почти не изменились; "комфорт" – подешевели почти на целых 200 тыс. тенге, до 405 970 тенге ;

; "бизнес" – подешевели почти на 130 тыс. тенге, до 733 760 тенге ;

; "элит" – подорожали почти на 132 тыс. тенге, до 1 040 769 тенге за квадратный метр.

"Учитывая, что жилые комплексы класса "комфорт" занимают наибольший удельный вес среди жилых комплексов города – 46,3%, то снижение цен на новое жилье в размере почти 200 тыс. тенге за квадратный метр может служить подтверждением влияния землетрясения на стоимость новых жилых комплексов по Алматы", – сделали вывод аналитики института.

Впрочем, следует понимать, что это не окончательные цены, за которые были проданы квартиры, а лишь те, что указывали застройщики в своих объявлениях о продаже.