Чем грозит закрытие коллекторских агентств в Казахстане, рассказали аналитики

Новые поправки в некоторые законы должны защитить казахстанцев с долгами. Но они также грозят ухудшением финансового рынка из-за закрытия коллекторских агентств. Об этом читайте в материале NUR.KZ.

6 марта 2024 года мажилис парламента РК в первом чтении принял проект закона, который вносит новые меры защиты казахстанцев от долговой ямы.

Например, теперь за наличие просрочек по любым кредитам должники не смогут оформить беззалоговые потребительские займы (включая и рассрочки). Также вводятся ограничения на суммы денег, которые могут выдать банки (до 5 млн тенге) и микрофинансовые организации (до 2 млн тенге).

При этом их обяжут соблюдать требование о том, чтобы ежемесячный платеж по кредиту не превышал половины официального дохода заемщика.

Также среди нововведений имеются:

мораторий на продажу банками и МФО просроченной задолженности граждан коллекторам до 1 января 2026 года;

требование по урегулированию банками и МФО проблемных кредитов в течение 24 месяцев со дня просрочки и реструктуризация проблемных кредитов на балансе самих коллекторов.

Как сообщают аналитики Halyk Finance, данные меры являются слишком ограничительными и негативно скажутся на развитии финансового сектора.

Как работают коллекторы

Согласно мнению аналитиков, негативное отношение к коллекторским агентствам в Казахстане сложилось из-за организаций, действовавших при формировании государства и становлении финансового сектора.

Однако сейчас их деятельность жестко регулируется, а сами организации используют различные эффективные и высокотехнологичные финтех инструменты.

Оплата кредита. Иллюстративное фото: Doucefleur/Getty Images

"Помимо этого, существуют четко расписанные правила поведения и этики коллекторов, закрепленные в законе о коллекторской деятельности, которые исключают недопустимые методы их работы.

При этом только компании, прошедшие госрегистрацию в АРРФР и соответствующие квалификационным требованиям, могут заниматься такой деятельностью", – отмечается в источнике.

Роль коллекторов в работе финансовой системы

Новые поправки в закон означают, что банки и МФО не будут иметь права передавать или продавать подобные кредиты коллекторским агентствам в течение следующих 24 месяцев. При этом такая же обязанность по урегулированию задолженности теперь возлагается и на самих коллекторов.

"На наш взгляд, подобные меры могут привести к регрессу на финансовом рынке, поскольку институт коллекторов выполняет важную функцию и помогает в реструктуризации займов и оздоровлении кредитного портфеля банков и МФО.

Ограничения на продажу проблемных займов коллекторским агентствам переложат эту функцию на самих кредиторов – банки и МФО, которые зачастую не обладают специальными знаниями и экспертизой в этой области", – считают аналитики.

В результате может возникнуть рост количества неоплаченных займов, что в свою очередь заставит кредиторов повысить процентные ставки и требования при выдаче займа из-за риска невозврата выдаваемых средств. То есть пострадают те заемщики, которые честно выполняют условия договора и нуждаются в деньгах.

Поэтому аналитики отмечают, что текущие поправки в закон грозят негативными последствиями для всего финансового сектора страны. А многие высокотехнологичные коллекторские агентства могут и вовсе уйти с рынка, что затормозит дальнейшее развитие института коллекторов в стране и рынка стрессовых активов в целом.

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