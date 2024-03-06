Как изменился спрос на жилье после землетрясения в Алматы

После очередного землетрясения алматинцы не спешат продавать свои квартиры и перебираться в частные дома или более спокойные регионы. Об изменениях на рынке жилья читайте на NUR.KZ.

Недавние землетрясения, которые почувствовали жители Алматы, по-своему повлияли на рынок недвижимости в Казахстане.

Напомним, первое сильное землетрясение ощутимостью 5 баллов произошло в ночь на 23 января. После него аналитики зафиксировали повышенный спрос на аренду частных домов в Алматы.

Второе мощное землетрясение произошло 4 марта – его эпицентр находился всего в 31 километре от мегаполиса.

Как сообщил портал "Крыша", после него в Алматы также был зафиксирован спрос на посуточную аренду в частном секторе – жители многоэтажек искали жилье для того, чтобы переждать афтершоки, которые происходят еще некоторое время после основного толчка.

Так, количество просмотров объявлений и звонков в этой категории выросло за сутки в 3 раза. Просмотры объявлений об аренде домов на длительный срок также выросли – сразу в 2 раза.

Однако этот рост отчасти связан и с предстоящими праздниками – люди ищут подходящие дома для того, чтобы отметить Наурыз, поэтому можно предположить, что вся эта активность является временной.

Макет дома и ключи: Unspalsh/Tierra Mallorca

Что касается более серьезного влияния на рынок недвижимости, то его нет. За последние сутки количество новых объявлений о продаже квартир в Алматы не выросло. Показатели примерно такие, как в любой другой день. Не увеличилось и количество желающих купить квартиру в Астане.

Интересно, что после январского землетрясения в Алматы стал расти интерес к объявлениям о продаже домов. К концу февраля тренд стал стихать, но 4 марта рост возобновился.

Однако это не значит, что продажи действительно увеличатся. Например, в январской статистике резкого увеличения спроса на частые дома не было. Что касается цен, то по состоянию на 5 марта аналитики не зафиксировали каких-либо серьезных изменений.

Зато алматинцы стали чаще обращать внимание на этажность зданий, а продавцы – добавлять информацию о состоянии дома: "во время землетрясения дом практически не качало, стоит крепко", "никаких повреждений и трещин после землетрясения нет", "дом стоит в безопасной зоне, далеко от разломов" и так далее.

Напомним, ранее стало известно, что в последнее время жители Казахстана стали чаще страховать свое жилье от землетрясений