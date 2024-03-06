Как изменился спрос на жилье после землетрясения в Алматы

После очередного землетрясения алматинцы не спешат продавать свои квартиры и перебираться в частные дома или более спокойные регионы. Об изменениях на рынке жилья читайте на NUR.KZ.
Недавние землетрясения, которые почувствовали жители Алматы, по-своему повлияли на рынок недвижимости в Казахстане.
Напомним, первое сильное землетрясение ощутимостью 5 баллов произошло в ночь на 23 января. После него аналитики зафиксировали повышенный спрос на аренду частных домов в Алматы.
Второе мощное землетрясение произошло 4 марта – его эпицентр находился всего в 31 километре от мегаполиса.
Как сообщил портал "Крыша", после него в Алматы также был зафиксирован спрос на посуточную аренду в частном секторе – жители многоэтажек искали жилье для того, чтобы переждать афтершоки, которые происходят еще некоторое время после основного толчка.
Так, количество просмотров объявлений и звонков в этой категории выросло за сутки в 3 раза. Просмотры объявлений об аренде домов на длительный срок также выросли – сразу в 2 раза.
Однако этот рост отчасти связан и с предстоящими праздниками – люди ищут подходящие дома для того, чтобы отметить Наурыз, поэтому можно предположить, что вся эта активность является временной.
Что касается более серьезного влияния на рынок недвижимости, то его нет. За последние сутки количество новых объявлений о продаже квартир в Алматы не выросло. Показатели примерно такие, как в любой другой день. Не увеличилось и количество желающих купить квартиру в Астане.
Интересно, что после январского землетрясения в Алматы стал расти интерес к объявлениям о продаже домов. К концу февраля тренд стал стихать, но 4 марта рост возобновился.
Однако это не значит, что продажи действительно увеличатся. Например, в январской статистике резкого увеличения спроса на частые дома не было. Что касается цен, то по состоянию на 5 марта аналитики не зафиксировали каких-либо серьезных изменений.
Зато алматинцы стали чаще обращать внимание на этажность зданий, а продавцы – добавлять информацию о состоянии дома: "во время землетрясения дом практически не качало, стоит крепко", "никаких повреждений и трещин после землетрясения нет", "дом стоит в безопасной зоне, далеко от разломов" и так далее.
Напомним, ранее стало известно, что в последнее время жители Казахстана стали чаще страховать свое жилье от землетрясений
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2064746-kak-izmenilsya-spros-na-zhile-posle-zemletryaseniya-v-almaty/