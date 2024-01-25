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Спрос на аренду частных домов резко вырос после землетрясения в Алматы

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Мужчина с макетом дома и ключами в руке
Модель дома. Иллюстративное фото: freepik.com

После землетрясения алматинцы начали активно искать для аренды частные дома. Спрос на них всего за сутки вырос в четыре раза. Повлияло ли это на стоимость жилья в городе, читайте в материале NUR.KZ.

В ночь на 23 января жители Алматы почувствовали сильное землетрясение ощутимостью порядка 5 баллов по шкале MSK-64. Эта ситуация напугала многих горожан и даже повлияла на их предпочтения в выборе жилья.

Согласно данным портала "Крыша", жители Алматы и области стали отдавать предпочтение не многоквартирным домам, а частным.

"За сутки, с 22 по 23 января, в Алматы и области резко вырос спрос на аренду домов и дач. За сутки после землетрясения он увеличился в четыре раза", – отметили аналитики.

Впрочем, эксперты считают, что спрос на аренду домов будет краткосрочным. Ажиотажа на рынке сейчас не наблюдается, а средние цены не изменились. Это касается как и долгосрочной аренды, спрос на которую вырос в два раза, так и посуточной.

"Интерес к частному сектору в эти дни объяснить очень просто – алматинцев испугало землетрясение и тревожные прогнозы, особенно фейковые. Аренду дома, скорее всего, рассматривали, чтобы переждать афтершоки", – рассказали эксперты о причинах повышенного спроса на индивидуальное жилье в Алматы.

макет дома на столе
Домик. Иллюстративное фото: pixabay.com

На текущий момент средняя стоимость аренды дома в Алматы – 100 000 тенге в сутки. Цена обусловлена тем, что такие объекты обычно сдаются для проведения праздников или других мероприятий – они оборудованы барами, большими мангальными зонами, караоке и прочими увеселительными атрибутами.

Что касается обычных домов, то здесь цены значительно ниже:

  • 2-комнатная дача – в среднем 10 тыс. тенге в сутки;
  • 3-комнатный частный дом – 25 тыс. тенге в сутки;
  • 4-комнатный дом – 35 тыс. тенге в сутки.

Стоит отметить, что произошедшая чрезвычайная ситуация на повлияла на стоимость покупки домов. Цены остались прежними (в среднем 40 млн тенге за объект) и количество желающих продать квартиры не выросло. Роста спроса, например, в Астане, также не наблюдается.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, сколько стоит застраховать свое жилье от землетрясения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2057435-spros-na-arendu-domov-rezko-vyros-posle-zemletryaseniya-v-almaty/

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