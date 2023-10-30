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В каких профессиях предлагают зарплаты более 2 млн тенге в Казахстане

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Кошелек с крупными купюрами тенге
Кошелек с деньгами. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сверхвысокие зарплаты более 2 млн тенге могут иметь не только руководители компаний, но и определенные специалисты. Среди них есть и технические профессии. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Статистические данные о доходах казахстанцев опубликовало Бюро национальной статистики РК.

В них приводится информация не только о средних зарплатах, но и отдельно по основным профессиям и должностям. При этом есть такие специалисты, которые зарабатывают более 2 млн тенге в месяц.

При этом следует отметить, что, согласно сообщению аналитиков Telegram-канала DATA HUB, данные БНС не являются полными, так как охватывают примерно половину от общего числа наемных работников.

"И вот что еще важно – все обследованные наемные работники полностью отработали апрель 2023 года. То есть приведенные ниже цифры будут актуальны по состоянию на указанный месяц", – отмечается в источнике.

Напомним, что ранее мы рассказывали о зарплатах среднего класса в мегаполисах страны.

Кому платят больше всех

Согласно данным статистики, наиболее высокооплачиваемой должностью в Казахстане оказалась позиция председателя правления – они в среднем зарабатывают 3,9 млн тенге в месяц.

Лиц с подобным доходом в Казахстане насчитывается 81 человек.

Второе место по уровню средних зарплат занимают инженеры по организации перевозок – их оклад достигает в среднем 2,7 млн тенге. Подобную сумму получают 79 человек.

Женщина считает деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Далее следуют:

  • специалисты по международным отношениям (30 человек) – в среднем зарабатывают по 2,6 млн тенге в месяц;
  • архитекторы IT-инфраструктуры (10 человек) – их оклад в среднем достигает 2,6 млн тенге;
  • пилоты коммерческой авиакомпании (3 человека) – по 2,6 млн тенге;
  • руководители подразделения по защите информационных ресурсов (31 человек) – 2,6 млн тенге в среднем;
  • управляющие страховыми агентствами (12 человек) – их средний оклад достигает отметки в 2,5 млн тенге.

Далее отметки в 2,1 млн тенге смогли достичь зарплаты таких специалистов, как технические директоры по научным исследованиям и разработкам (37 человек) и инженеры по механо-технологическому оборудованию (20 человек).

А в среднем по 2 млн тенге в месяц зарабатывают инженеры по водно-химическому режиму в нефтяной сфере. Таких специалистов насчитывается всего 2 человека.

Таким образом, в списке сверхвысоких зарплат оказались не только председатели правлений крупных компаний, но и инженерно-технические специальности.

Ранее мы рассказывали, каким специалистам обещали зарплаты выше 700 тыс. тенге в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2042823-v-kakih-professiyah-predlagayut-zarplaty-bolee-2-mln-tenge-v-kazahstane/

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