В каких профессиях предлагают зарплаты более 2 млн тенге в Казахстане

Сверхвысокие зарплаты более 2 млн тенге могут иметь не только руководители компаний, но и определенные специалисты. Среди них есть и технические профессии. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.
Статистические данные о доходах казахстанцев опубликовало Бюро национальной статистики РК.
В них приводится информация не только о средних зарплатах, но и отдельно по основным профессиям и должностям. При этом есть такие специалисты, которые зарабатывают более 2 млн тенге в месяц.
При этом следует отметить, что, согласно сообщению аналитиков Telegram-канала DATA HUB, данные БНС не являются полными, так как охватывают примерно половину от общего числа наемных работников.
"И вот что еще важно – все обследованные наемные работники полностью отработали апрель 2023 года. То есть приведенные ниже цифры будут актуальны по состоянию на указанный месяц", – отмечается в источнике.
Напомним, что ранее мы рассказывали о зарплатах среднего класса в мегаполисах страны.
Кому платят больше всех
Согласно данным статистики, наиболее высокооплачиваемой должностью в Казахстане оказалась позиция председателя правления – они в среднем зарабатывают 3,9 млн тенге в месяц.
Лиц с подобным доходом в Казахстане насчитывается 81 человек.
Второе место по уровню средних зарплат занимают инженеры по организации перевозок – их оклад достигает в среднем 2,7 млн тенге. Подобную сумму получают 79 человек.
Далее следуют:
- специалисты по международным отношениям (30 человек) – в среднем зарабатывают по 2,6 млн тенге в месяц;
- архитекторы IT-инфраструктуры (10 человек) – их оклад в среднем достигает 2,6 млн тенге;
- пилоты коммерческой авиакомпании (3 человека) – по 2,6 млн тенге;
- руководители подразделения по защите информационных ресурсов (31 человек) – 2,6 млн тенге в среднем;
- управляющие страховыми агентствами (12 человек) – их средний оклад достигает отметки в 2,5 млн тенге.
Далее отметки в 2,1 млн тенге смогли достичь зарплаты таких специалистов, как технические директоры по научным исследованиям и разработкам (37 человек) и инженеры по механо-технологическому оборудованию (20 человек).
А в среднем по 2 млн тенге в месяц зарабатывают инженеры по водно-химическому режиму в нефтяной сфере. Таких специалистов насчитывается всего 2 человека.
Таким образом, в списке сверхвысоких зарплат оказались не только председатели правлений крупных компаний, но и инженерно-технические специальности.
Ранее мы рассказывали, каким специалистам обещали зарплаты выше 700 тыс. тенге в Казахстане.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2042823-v-kakih-professiyah-predlagayut-zarplaty-bolee-2-mln-tenge-v-kazahstane/