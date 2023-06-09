Профессии бухгалтера и юриста теряют актуальность в Казахстане

Женщина ищет работу. Иллюстративное фото: pixabay.com

Даже самые популярные профессии в современном мире могут начать терять свою актуальность. О том, какие специальности в Казахстане постепенно исчезают, читайте в материале NUR.KZ.

Найти высокооплачиваемую и востребованную работу иногда бывает непросто. Обычно на такие позиции претендует слишком много людей и пробиться туда получается не у каждого.

Бывает и так, что самые востребованные специальности являются далеко не самыми высокооплачиваемыми. Поэтому некоторые казахстанцы при выборе профессии, как правило, ориентируются только на потенциальный размер зарплат в будущем.

Впрочем, как выяснили аналитики онлайн-платформы HeadHunter, иногда даже актуальные для экономики сферы могут переживать отток специалистов. Ими были проанализированы притоки новых резюме за последние два года, после чего были выделены профессиональные сферы с ростом и убыванием количества специалистов.

Как оказалось, самый высокий темп роста специалистов на рынке среди маркетологов и айтишников. Это обусловлено большой актуальностью и спросом со стороны работодателей. Стоит отметить, что это также одни из самых высокооплачиваемых сфер деятельности в Казахстане. Количество резюме за последнее время выросло на 21% в обоих секторах.

А вот вторая профессиональная область по количеству вакансий в стране – сфера финансов и бухгалтерии – несмотря на большой спрос среди работодателей, показывает самый сильный спад количества резюме от специалистов – на 20%.

В "минус", судя по сокращению количества вакансий, также уходят сфера автомобильного бизнеса – на 18%. В стране становится меньше и юристов – минус 17%.

Помимо этих сфер отток резюме фиксируется в следующих секторах экономики:

строительство и недвижимость – на 2% ;

; управление персоналом и тренинги – на 2% ;

; безопасность – на 3% ;

; производство и сервисное обслуживание – на 5% ;

; страхование – на 5% ;

; наука и образование – на 6% ;

; медицина и фармацевтика – на 6% ;

; высший и средний менеджмент – на 7% ;

; закупки – на 8%.

Изменение количества резюме в разных профессиональных областях. Инфографика: HeadHunter

При этом за последние два года стало больше соискателей в сферах сельского хозяйства (на 18%), консалтинга и инвестиций (на 17%), искусства и развлечений (на 16%), а также в туристическом секторе (на 12%).

Таким образом, можно отметить, что традиционно пользующиеся высоким спросом профессии в Казахстане постепенно начинают "сдавать" свои позиции сферам деятельности, которые ранее не пользовались популярностью или же были недостаточно развиты в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2024046-professii-buhgaltera-i-yurista-teryayut-aktualnost-v-kazahstane/