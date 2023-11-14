Сколько безработных граждан в Казахстане

В Казахстане зарегистрировано 9,6 млн работоспособного населения, при этом почти 2,2 млн человек считаются самозанятыми и более 451 тыс. граждан – безработными. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Не все казахстанцы могут найти хорошо оплачиваемую работу. По данным Бюро национальной статистики, из более чем 9,6 млн трудоспособных граждан числятся наемными работниками только 6,9 млн человек.

Еще почти 2,2 млн казахстанцев считаются самозанятыми, а порядка 451 тыс. – вовсе безработными. Это примерно 4,7% от общего числа трудоспособных граждан.

Напомним, что в октябре более 20 тыс. казахстанцев потеряли свою работу. И это только официальные данные, то есть в статистику вошли те, кто зарегистрировался безработным и оформил соцвыплату из Государственного фонда социального страхования (ГФСС).

В целом же, если рассматривать ситуацию с безработицей в Казахстане на протяжении нескольких лет, то ее уровень постепенно снижается.

Если в третьем квартале 2021 года доля безработных граждан составляла 4,9% (450 753 человек), то в третьем квартале 2023 года она снизилась до 4,7%, хотя самих безработных стало немного больше (451 486 человек).

Что касается молодежи, граждан в возрасте от 15 до 34 лет, то уровень безработицы здесь составляет 3,3%, тогда как еще в начале года этот показатель был 4,1%. В третьем квартале 2021 года было 3,7%, а в 2022 году – 3,9%.

Интересно, что доля так называемой молодежи NEET, то есть тех, кто не получает образование и не работает, составила 7,1%, или 381,7 тыс. человек.

Уровень безработицы в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики

Стоит отметить, что уровень зарегистрированной безработицы в Казахстане заметно ниже – всего 3,1%. Дело в том, что не каждый нетрудоустроенный казахстанец официально регистрируется в качестве безработного.

Однако сделать это довольно просто – в режиме онлайн. С полученным статусом безработного казахстанцы могут начать получать социальные выплаты из ГФСС и поддержку в трудоустройстве.

Также отметим, что на конец сентября текущего года в органы занятости населения в качестве лиц, ищущих работу, обратилось 91,1 тыс. человек. Порядка 52,6 тыс. граждан были трудоустроены, еще 18,4 тыс. человек были направлены на профессиональную подготовку, а около 4,9 тыс. приняли участие в общественных работах.