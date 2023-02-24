Стройматериалы дорожают в Казахстане

Деньги и копилка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Одной из причин роста цен на жилую недвижимость является подорожание строительных материалов. На сколько изменилась их стоимость за год, рассказали аналитики EnergyProm.

В 2022 году Казахстан нарастил производство строительных материалов. По данным аналитиков, индекс физического объема промышленного производства в отрасли в декабре составил 101,3%.

В номинальном выражении объем производства строительных материалов в Казахстане впервые превысил триллионную планку – общий объем выпущенной продукции за прошлый год составил 1,13 трлн тенге, что на 25,6% больше, чем в 2021 году.

Производство стройматериалов. Инфографика: energyprom.kz

Впрочем, индекс физического объема является усредненным для отрасли – в стране увеличили производство далеко не всех видов стройматериалов. Например, резко упали показатели по изготовлению неогнеупорных керамических кирпичей – сразу на 64,3% за год.

На этом фоне увеличилось производство строительных растворов – на 25,1%, гипса – на 26,6%, других огнеупорных изделий – на 38%, обработанного камня – на 7,8%, а также дверей, окон, ставней и других подобных изделий – на 15,2%.

Производство стройматериалов. Инфографика: energyprom.kz

Вместе с ростом производства, увеличивается и доля отечественных компаний на казахстанском рынке. Если в 2020 году они занимали лишь 56% рынка, то по итогам 2022 года – уже 66%.

Импорт и производство стройматериалов. Инфографика: energyprom.kz

Впрочем, как отмечают аналитики, процесс импортозамещения в Казахстане сопровождается резким ростом цен на стройматериалы, который начался еще в июне 2021 года и достиг пика в мае 2022 года.

После этого рынок стройматериалов начал постепенно остывать, однако итоговое удорожание товаров все равно оказалось внушительным. К концу 2022 года индекс цен предприятий-производителей составил 107,3%.

Рост цен на стройматериалы. Инфографика: energyprom.kz

Такая ситуация негативно влияет и на самих казахстанцев. Дело в том, что стоимость новой жилой недвижимости напрямую зависит и от цен на строительные материалы – чем они дороже, тем выше цена одного квадратного метра. Напомним, по итогам января текущего года "квадрат" в новостройках Казахстана в среднем стоил 481,8 тыс. тенге.

На это обратили внимание и аналитики, которые отметили, что средние фактические затраты на строительство одного квадратного метра жилья за 2022 год выросли со 129,1 тыс. до 148,7 тыс. тенге. В итоге прямой рост цен составил 15,2%, что является рекордом за последние пять лет.

Рост затрат на строительство. Инфографика: energyprom.kz

Напомним, стоимость жилой недвижимости в Казахстане зависит не только от цен на стройматериалы. Ранее мы подробно рассказывали о главных факторах ценообразования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2010714-stroymaterialy-dorozhayut-v-kazahstane/