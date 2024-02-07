Каждый четвертый банковский счет в Казахстане оказался арестованным, заявили аналитики

Казахстанцы могут столкнуться с арестом банковских счетов за долги. При этом статистика применения подобной меры показывает устойчивый рост. На что это может указывать, читайте в материале NUR.KZ.

Неуплаченные кредиты, налоги и даже коммунальные платежи могут стать причиной занесения казахстанцев в список должников.

В свою очередь это грозит увеличением суммы долга (пени и штрафы), а при дальнейшей неуплате – судебным иском и мерами принудительного взыскания. Они могут выражаться в аресте банковских счетов и депозитов, имущества, удержаниях с зарплаты, ограничении выезда из страны и так далее.

Как отмечают аналитики исследовательско-консалтинговой компании "Улагат Консалтинг Групп", количество случаев применения ареста счетов в стране растет.

Каждый четвертый заблокирован

Как сообщают аналитики, данные Министерства юстиции (МЮ) РК по итогам 2023 года указывают, что количество арестованных счетов физических лиц превысило 38,5 млн. А с учетом общей статистики по количеству банковских счетов физлиц, доля арестованных составляет 25,9%.

То есть, каждый четвертый счет оказался подвержен мерам взыскания.

"При этом мы наблюдаем настораживающую динамику роста данного показателя, особенно за последние 2 года. Так, если за 2021 год количество счетов физических лиц под арестом выросло на 41%, то за 2022 год – уже на 82%, а за 2023 год – на 125%.

В итоге только за 2023 год прирост количества арестованных счетов физических лиц составил 21,4 млн, то есть больше, чем всего граждан РК. Доля арестованных счетов физических лиц за 2022-2023 годы выросла с 9% до 25,9%, то есть в 2,9 раза", – указывается в исследовании.

При этом аналитики отмечают, что подобная тенденция может отмечаться и в отношении юридических лиц: по итогам 2023 года число арестованных счетов компаний составило 540,7 тыс. единиц. А всего за прошлый год юрлицами было открыто лишь 526,3 тыс. новых счетов.

Кредитная история. Иллюстративное фото: scyther5/Getty Images

"Динамика арестованных счетов также весьма тревожна. Если за 2021 год количество счетов юридических лиц под арестом выросло на 17%, то за 2022 год уже на 42%, а за 2023 год – на 257%", – указывают аналитики.

На что это указывает

Как отмечает директор "Улагат консалтинг групп" Марат Каирленов, подобная статистика может демонстрировать факт того, что большая доля казахстанцев и компаний не могут оплачивать свои долги по кредитам, коммунальным платежам, штрафам и так далее.

При этом сообщается, что данные автоматизированной информационной системы органов исполнительного производства МЮ РК на 6 февраля 2024 года указывают на 43,3 млн арестованных счетов. То есть за январь их число выросло еще на 3,7 млн единиц.

"Но при аресте счетов физическое или юридическое лицо практически не может осуществлять свою экономическую деятельность.

Таким образом, масштаб и динамика проблемы – это явный сигнал к необходимости прямой смены государственной экономической политики и ее ориентации на повышение уровня жизни граждан и реального создания условий для развития бизнеса", – отмечает Марат Каирленов.

Напомним, что ранее аналитики подсчитали реальную налоговую нагрузку на бизнес в Казахстане. Также эксперт рассказал о том, как обеспечить финансирование бизнеса в стране и сделать деньги более доступными.