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Могут ли заблокировать депозиты казахстанцев за долги по налогам

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Монеты зажаты в руках
Монеты. Иллюстративное фото: freepik.com/jcomp

Просрочка налоговых платежей грозит различными мерами воздействия, включая арест счетов и имущества. В каких случаях могут наступить подобные последствия, читайте в материале NUR.KZ.

Налоговые платежи являются обязательными и могут выражаться в форме налогов:

  • на транспорт – для всех владельцев транспортных средств, кроме определенных исключений;
  • на имущество – начисляется ежегодно в квитанции на недвижимость и земельные участки;
  • и так далее.

Как сообщают в пресс-службе Комитета государственных доходов (КГД) РК, за неуплату налогов могут последовать определенные меры взыскания.

"При возникновении задолженности физическому лицу направляется соответствующее уведомление, на исполнение которого дается 30 рабочих дней. В случае непогашения задолженности на сумму свыше 1 МРП (3 692 тенге в 2024 году) в вышеуказанный срок, должнику направляется налоговый приказ.

Далее, если в течение 5 рабочих дней после его получения задолженность также не погашается, то такой налоговый приказ направляется судебным исполнителям", – отмечается в КГД.

Последствия неуплаты налогов

Частные судебные исполнители могут применять к должникам определенные меры взыскания в рамках закона "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей". Они также включают арест банковских счетов и имущества.

"При наличии задолженности 40 МРП и более (свыше 147 680 тенге - прим. ред.) на гражданина также может быть наложен запрет на выезд из РК.

Помимо налоговой задолженности с физического лица дополнительно взыскивается оплата услуг судебного исполнителя в размере до 25% от суммы налоговой задолженности. Во избежание дополнительных расходов, КГД рекомендует своевременно производить уплату налогов", – указывается в сообщении госоргана.

То есть под арест могут попасть как обычные счета, так и депозиты, на которых хранятся деньги должника.

Напомним, что транспортный налог за 2023 год необходимо уплатить до 1 апреля 2024 года. А налог на имущество начисляется не позднее 1 июля года, следующего за отчетным налоговым периодом.

Ранее мы рассказывали, как проверить наличие задолженностей по налогам в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2058243-mogut-li-zablokirovat-depozity-kazahstantsev-za-dolgi-po-nalogam/

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