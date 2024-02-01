Как сделать деньги более доступными в Казахстане, рассказал эксперт

Вопрос стоимости и "длины" денег в Казахстане волнует экспертов и общество. Чем они "короче", тем дороже достаются бизнесу, что мешает росту экономики. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

"Длина" денег – это понятие, которое отражает характер инвестиций или денежных вложений. Например, "короткими" называют деньги, которые могут принести быструю прибыль: продать квартиру и получить доход.

А "длинные деньги" подразумевают концепцию вложений с целью получать прибыль на протяжении длительного времени (3, 5 или 10 лет) – сдать квартиру в аренду и иметь постоянный доход на будущее.

Наличие длинных денег обычно является показателем стабильного развития экономики. В Казахстане же отмечаются трудности с финансированием бизнеса – чаще им приходится брать краткосрочные и более дорогие кредиты.

Как решить этот вопрос и откуда брать длинные деньги, редакция NUR.KZ узнала у президента американской инвестиционной компании SAVA Capital Inc. Сабира Букейханова.

От чего зависит стоимость денег

Как отмечает эксперт, стоимость денег, как и любого товара, зависит от спроса и предложения. В данном случае – от соотношения потребления и накоплений в обществе, а также того, куда тратятся и инвертируются эти накопления.

"Сейчас в обществе доминирует тренд на потребление, зачастую демонстративное и в кредит.

Часть общества откладывает депозит в банке, который в последствии в основном выдается на потребительские цели, на который условный заемщик покупает себе iPhone, телевизор зарубежного производителя или прочий импорт.

Таким образом отечественная банковская система в основном финансирует импорт, а накопленные “излишки” или деньги вымываются из страны", – указывает Сабир Букейханов.

То есть в результате происходит прямое финансирование импорта, когда деньги и производственные компетенции остаются за рубежом, а все риски – внутри страны, при этом они возлагаются на вкладчиков, банки и государство в виде Казахстанского фонда гарантирования депозитов.

"Задача правительства и элит в том, чтобы:

во-первых – переключить население с потребления на накопление и инвестирование;

а во-вторых – сделать это так, чтобы эти инвестиции текли в отечественный реальный сектор (заводы, теплицы, склады), а не в импортное потребление и приобретение зарубежных активов, спекуляции иностранными акциями, криптовалютой и так далее.

Все это приводит к вымыванию денег из финансового сектора РК, уменьшая их предложение, что ведет к росту стоимости самих денег внутри страны", – отмечает эксперт.

Сабир Букейханов – президент инвестиционной компании SAVA Capital Inc. Фото: NUR.KZ

Казахстанцы не умеют тратить деньги

Как сообщает Сабир Букейханов, уровень и особенности потребления в Казахстане отличаются от развитых стран в худшую сторону.

При этом важно учитывать и то, на что идут эти траты: каков процент национального содержания в потреблении и как это потребление соотносится с накопленными активами в стране.

"Допустим, американец покупает Теслу или iPhone. Тогда 70% добавленной стоимости остается в США, и такое потребление в общем-то работает как инвестиция в реальный сектор и стимулирует занятость и ВВП.

Также важно соотносить деньги, идущие на потребление, с накопленными чистыми активами в стране или объемом богатства. Например, покупка "мерседеса" для человека с состоянием 2 млн долларов – это разумный уровень потребления, так как условно она составит 5% к капиталу.

Но такая же покупка на последние деньги, да еще и в кредит – это пик финансового невежества, ведущего в нищету.

Так, американские домохозяйства накопили порядка 151 трлн долларов чистых активов (активы минус обязательства), при этом потребительский рынок США равен примерно 15,56 трлн долларов, что составляет лишь порядка 10% от накопленного капитала домохозяйств", – указывает глава инвесткомпании SAVA Capital Inc.

Уровень богатства домохозяйств в мире. Источник: Global Wealth Databook 2023

Потребительский рынок Казахстана можно оценить как размер розничной торговли, равной 19,2 трлн тенге. Но точный уровень богатства казахстанских домохозяйств пока не ясен, так как полное всеобщее декларирование начнется только в 2025 году.

"Можно попробовать оценить его по формуле "NAV = активы - обязательства", где активы казахстанцев в основном представлены:

вкладами – порядка 20,387 трлн тенге ;

недвижимостью – в стране имеется около 405 млн кв. м жилого фонда, большая часть которого находится в селах, малых городах, райцентрах и весьма в ветхом состоянии, которое назвать активом весьма сложно, но давайте оценим все это в 40 трлн тенге ;

долями в компаниях – их можно оценить как сумму, которая вряд ли превышает собственный капитал Самрук-Казына, куда собраны все наиболее привлекательные, капитализируемые голубые-фишки или 40% ВВП страны, равные 20 трлн тенге , которую возьмем для дальнейшей оценки;

и финансовыми активами – их у казахстанцев практически нет, поэтому ими можно пренебречь.

Тогда вклады населения практически нивелируются обязательствами в виде банковских займов (14,098 трлн тенге) и микрокредитов (1,026 трлн тенге) – остается сальдо примерно 5,263 трлн тенге.

Добавим 5 трлн тенге на все прочее и получим оценку богатства казахстанских домохозяйств в максимум 70 трлн тенге. Взвесим расходы на потребление и получим, что они составляют около 30% от объемов богатства!

Очевидно, что, если общество больше потребляет, а не инвестирует, то сложно говорить о каком-либо росте предложения денег, накоплений и инвестиций", – сообщает Сабир Букейханов.

Как стимулировать население копить и инвестировать

Как отмечает собеседник NUR.KZ, для этого можно использовать пример развитых стран. Так, в США применяется стимулирование населения к накоплению через такие программы, как:

IRA – налоговые льготы для осуществления инвестиций на будущую пенсию, по ней американцы имеют порядка 12,6 трлн долларов активов;

активов; 401k – частные пенсионные счета американцев, на которые производятся взносы из зарплаты до вычета налогов. Собрано 6,3 трлн долларов.

Схожие программы есть и для индивидуальных предпринимателей.

Монеты. Иллюстративное фото: Chadchai Ra-ngubpai/Getty Images

"Суть заключается в том, что населению предлагается отложить определенный лимит от зарплаты на свое будущее, а не сиюминутное потребление, получив при этом освобождение от подоходного налога с этой суммы плюс ноль налога до изъятия со всех дивидендов и прироста капитала.

То есть вместо того, чтобы купить новый iPhone и прочие побрякушки, которые точно будут стоить ноль долларов через 5-10 лет, человеку предлагается приобрести акции или облигации предприятий, да еще и получить субсидию от государства в виде возврата налога.

Для экономики в свою очередь это важнейший источник длинных денег – большинство венчурных, инфраструктурных фондов, а также фондов частных капиталовложений и недвижимости черпают свою ликвидность именно оттуда", – отмечает Сабир Букейханов.

Как создать длинные деньги в Казахстане

Как считает президент американской инвестиционной компании SAVA Capital Inc. Сабир Букейханов, можно принять некоторые меры, которые могут помочь улучшить ситуацию с фондированием экономики.

Так, подобная программа, как описано выше на примере США, должна внедряться и распространяться в Казахстане только на бумаги отечественных эмитентов, осуществляющих 90% бизнеса в стране.

В противном случае получится очередная субсидия импорта.

"Медианная зарплата в стране составляет порядка 231 тыс. тенге, а занятыми являются 9,1 млн человек. Соответственно, ежемесячный зарплатный фонд можно оценить минимум в 2,1 трлн тенге или порядка 25 трлн тенге в год.

Если предположить, что 10% от этой суммы население решит добровольно отложить на свое будущее вместо потребления, то это ежегодное вливание 2,5 трлн тенге в фондовый рынок страны!

Деньги. Иллюстративное фото: ronstik/Getty Images

Для примера: за 30 лет накоплено всего 17,8 трлн тенге пенсионных активов. Долгосрочное же влияние от притока этих денег в капитал предприятий, а не в покупку импортного ширпотреба или зарубежных активов, налицо – это ревитализация страны, появление новых рабочих мест, рост заработных плат и экономики в целом", – считает эксперт.

При этом он указывает, что схожие программы могли бы быть разработаны для зарубежных инвесторов в разные активы – недвижимость, акции или госдолг. В качестве стимулов можно применить налоговые преференции, "золотые визы", резидентство и так далее.

"Такие программы существуют во всех странах от Сингапура, Гонконга, Дубая и до Швейцарии, Испании, США, а также Великобритании.

В мире идет жесткая борьба за инвесторские деньги. Но пока что наше государство проигрывает в борьбе за инвестиции даже у собственных граждан, которые в большинстве своем покупают зарубежные активы, а не местные", – считает Сабир Букейханов.