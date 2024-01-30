Рост цен на сигареты оказался максимальным за последние в 8 лет в Казахстане

В Казахстане стали чаще покупать сигареты. Вместе с тем сильно выросли и цены на них – сразу на 18,8% за год. Рост оказался максимальным за последние 8 лет. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

На табачную продукцию в Казахстане действуют минимальные цены. С 1 января 2024 года они заметно выросли – сразу на 60 тенге, до 770 тенге за пачку из 20 сигарет. Буквально это значит, что продавцы не имеют права устанавливать ценник ниже этого порога.

При этом сигареты дорожают и сами по себе, даже без учета повышения минимальных цен. Как сообщает портал EnergyProm, за год табачная продукция в Казахстане выросла в цене сразу на 18,8%, хотя в последний месяц 2023 года прирост составил всего 0,3%. Для сравнения: годом ранее подорожание составило лишь 16,8%.

Рост цен на сигареты в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

В региональном разрезе сильнее всего цены выросли в Костанайской области – сразу на 27,6%. Отметились также Западно-Казахстанская и Атырауская области – 25,6% и 21,6% соответственно.

Наименьший прирост цен был зафиксирован в Павлодарской области – плюс 12,6%. Впрочем, это все равно можно считать сильным подорожанием, ведь даже общая инфляция по итогам 2023 года составила лишь 9,8%.

В Алматы цены за год выросли на 19,5%, в Астане – на 18,5%, а в Шымкенте – на 18,3%.

Рост цен на сигареты в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Примечательно, что рост цен на табачную продукцию не уменьшает ее потребления среди населения. Казахстанцы просто тратят на нее больше денег, чем раньше. При этом реализация сигарет и папирос на рынке за год выросла сразу на 68,7%, составив лишь за январь-ноябрь 2023 года порядка 29,4 млн штук.

Напомним, недавно в Казахстане приняли решение полностью запретить вейпы – устройства для курения, которые вместо табака используют специальную жидкость. Сделано это в первую очередь для ограничения продажи такой продукции несовершеннолетним казахстанцам.