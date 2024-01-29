Рост цен на авиабилеты снова зафиксировали в Казахстане

Авиабилеты продолжают дорожать в Казахстане. По итогам декабря годовой рост цен достиг 8,6%. В каком регионе страны он оказался сильнее всего, читайте в материале NUR.KZ.

В 2023 году в Казахстане неоднократно фиксировался рост цен на услуги авиакомпаний. Например, к лету цены на авиабилеты стоили в среднем на 28,9% дороже, чем в 2022 году.

Ситуация не сильно изменилась и к концу года. Согласно данным портала Ranking.kz, по итогам декабря услуги воздушного пассажирского транспорта в Казахстане подорожали в среднем на 8,6% за год.

Сильнее всего цены ударили по кошелькам жителей Атырауской области, ведь они выросли сразу на 37,1%. Второе место в антирейтинге получила Кызылординская область – плюс 29,9%, а третье досталось Актюбинской области – плюс 20,2%.

В Шымкенте билеты за год подорожали на 12,9%, в Алматы – на 11,6%, а в Астане – лишь на 5%.

При этом сразу в пяти регионах за год цены снизились: в области Жетісу (на 7,2%), а также в Восточно-Казахстанской (на 9,5%), Западно-Казахстанской (на 11,6%), Жамбылской (на 28,7%) областях, а также в области Абай (сразу на 49,1% за год).

Напомним, ранее эксперты подробно рассказывали о том, стоит ли казахстанцам ждать дальнейшего снижения цен на авиабилеты в 2024 году.

Цены на авиабилеты растут в Казахстане. Инфографика: ranking.kz

Стоит отметить, что вместе с ростом цен в Казахстане растет и объем услуг авиакомпаний. Так, например, за 2023 год ими воспользовались порядка 13,3 млн человек – это сразу на 20,7% больше, чем годом ранее.

А общий пассажирооборот авиакомпаний в 2023 году составил порядка 25,9 пассажиро-километров (пкм), что на 28,8% больше, чем в 2022 году.

Услуги воздушного транспорта. Инфографика: ranking.kz

Стоит отметить, что, даже учитывая рост цен на билеты, казахстанцы могут найти способ сэкономить. Например, приобретя так называемый невозвратный билет. Однако ранее в мажилисе парламента РК обсуждали возможность запретить отечественным компаниям продавать такие билеты.