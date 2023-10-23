Больше денег на табачные изделия стали тратить казахстанцы

Производство табачных изделий уменьшилось в Казахстане, а вот расходы граждан на них сильно выросли – сразу на 12,2% за год. Где тратят больше денег, узнали журналисты NUR.KZ.

На сигареты и другую табачную продукцию в Казахстане установлены минимальные цены. Так, например, в июле они были увеличены на 60 тенге, а следующее повышение произойдет уже 1 января 2024 года.

При этом многие казахстанцы постепенно отказываются от этой вредной привычки. Как отмечают аналитики Telegram-канала Data Hub, общая доля курящих граждан за год снизилась с 20,4% до 19,4%. При этом серьезный вклад в это снижение внесла молодежь: в 2022 году курило 16,5% казахстанцев от 18 до 28 лет, а сейчас их уже 10,9%.

Снизилось и производство сигарет, сигар, папирос и прочих аналогичных изделий. По данным портала EnergyProm, за период с января по август 2023 года в стране их произвели на 1,3% меньше, чем годом ранее – 11,6 млрд сигарет и другой табачной продукции.

Производство табачной продукции. Инфографика: energyprom.kz

Впрочем, снижение производства и количества курильщиков в стране не уменьшило расходы казахстанских семей на табачные изделия, которые во втором квартале текущего года выросли сразу на 12,2% за год и составили 12,6 тыс. тенге в среднем на одно домохозяйство.

Главными курильщиками страны можно назвать жителей Северо-Казахстанской области, где в среднем каждая семья потратила на табачные изделия 23 тыс. тенге – это сразу на 18,3% больше, чем было годом ранее.

В тройку антилидеров также вошли Акмолинская (22,7 тыс. тенге) и Карагандинская (20,8 тыс. тенге) области.

В Алматы одно домохозяйство на сигареты в среднем тратит 9,3 тыс. тенге за три месяца, в Астане – 8,1 тыс. тенге, а в Шымкенте – 3,7 тыс. тенге. Меньше всего курят Мангистауской области – всего 3,5 тыс. тенге.

Расходы семей на табачную продукцию. Инфографика: energyprom.kz

Напомним, расходы семей на табачную продукцию росли и ранее. Так, например, в последнем квартале 2022 года этот показатель увеличился на 9,4%.