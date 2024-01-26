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Даты приема заявок на льготную жилищную программу в Астане озвучил акимат

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Женщина держит в руках ключи от квартиры
Ключи от квартиры. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Астане с 1 февраля стартует прием заявок на участие в программе льготного кредитования "Елорда Жастары", передает NUR.KZ со ссылкой на столичный акимат.

По информации акимата Астаны, с 1 февраля прием заявок будет осуществляться через портал birge.astana.kz с 1 февраля с 09:00 по 6 февраля до 23:59.

Программа льготного кредитования "Елорда Жастары" позволяет приобрести квартиру на первичном/вторичном рынке в столице через АО "Отбасы банк".

Всего банк предоставит 80 кредитных займов.

Условия программы:

  • максимальная сумма займа – 18 млн тенге;
  • первоначальный взнос – 10%;
  • ставка по займу – 5% годовых;
  • срок кредитования до 25 лет.

Общие требования:

  • возраст, не достигший 35 лет на момент подачи заявки;
  • наличие постоянной беспрерывной адресной регистрации в городе Астане за последний 1 год;
  • отсутствие арендного жилья с правом выкупа, арендного жилья без права выкупа или жилья на праве собственности (общей совместной собственности супругов, общей долевой собственности совместно с другими членами семьи, включаемых в заявление), за исключением в аварийном состоянии, грозящем обвалом (обрушением) за последние 5 лет и на момент подачи заявки;
  • стаж официальной работы участника в выбранной сфере не менее последнего одного года на момент подачи заявления;
  • наличие депозитного счета в АО "Отбасы банк" с накопленной суммой не меньше 1,8 млн тенге;
  • наличие дохода от трудовой или предпринимательской деятельности (без учета пенсионных отчислений, индивидуального подоходного налога и иных обязательных отчислений) за последние 6 месяцев на каждого члена семьи до 6-кратной величины прожиточного минимума включительно (260 442 тенге).

Участие могут принять работники как госучреждений, так и частных организаций Астаны, по следующим сферам деятельности:

Перечень необходимых документов:

  1. ЭЦП.
  2. Свидетельство о государственной регистрации гражданского состояния (рождение детей, заключение брака, расторжение брака и т.д.).
  3. Справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества на заявителя и всех членов семьи по Республике Казахстан (справка должна быть получена день в день на момент подачи заявки, с портала электронного правительства РК – egov.kz).
  4. Справка с места работы, выданная на фирменном бланке организации с указанием даты выдачи справки, исходящего номера, даты трудоустройства и занимаемой должности и должностного оклада.
  5. Документы, подтверждающие трудовой стаж в соответствии со статьей 35 Трудового кодекса РК (послужной список, трудовая книга или т.п.).
  6. Выписка о пенсионных отчислениях за весь период трудовой деятельности на обоих супругов (при наличии супруг/а).
  7. При наличии: справка об инвалидности на заявителя или его членов семьи (супруг/а, дети).
  8. Справка о наличии депозитного счета в АО «Отбасы банк» с указанием накопленной суммы на депозите (на обоих супругов при наличии, сумма накоплений должна быть не меньше 1.8 млн тенге).
  9. Справка с места работы о доходах за последние 6 месяцев на обоих работающих супругов (при наличии супруга(и).
  10. Документ о высшем или средне-специальном образовании.
  11. Сканированный вариант согласия супруга/и (при наличии) на сбор и обработку персональных данных с подписью и датой.

Как осуществляется отбор?

Как сообщили в ведомстве, отбор участников будет производиться с использованием начисления баллов от наибольшего к наименьшему:

  • за полный 1 год стажа работы в выбранной сфере – 5 баллов, за неполный год стажа работы в выбранной сфере – 3 балла;
  • гражданам, подавшим заявки, как состоящие на учете нуждающихся в жилье из коммунального жилищного фонда по категории "Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей" в Астане, начисляются за полный 1 год стажа работы – 5 баллов, за неполный год стажа работы – 3 балла, независимо от сферы деятельности;
  • наличие у заявителя или у супруга(-и) инвалидности I, II, III группы или детей с инвалидностью – 10 баллов.

Если инвалидность имеется у нескольких членов семьи, баллы начисляются на каждого члена семьи с инвалидностью.

В случае набора участниками одинаковых баллов, преимущество получает участник, старший по возрасту.

Подробную информацию можно получить в Центре жилья по адресу: Астана, проспект Республики, 32, а также по номеру WhatsApp 8 (776) 198-29-70, а также в колл-центрах: iKomek – 109 (для мобильных), АО "Отбасы банк" – 300 (для мобильных).

Напомним, ранее журналисты рассказывали, что молодым специалистам доступны три способа для приобретения собственного жилья на облегченных условиях. Однако каждый из них имеет свои ограничения.

Между тем в начале ноября начали распространяться слухи о новой жилищной программе "9-20-25". Сообщалось, что эта ипотека якобы должна стать альтернативой имеющейся программы "7-20-25" и помочь казахстанцам приобрести жилье на выгодных условиях.

Позже глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова заявляла, что условия ипотечной программы "9-20-25" станут известны в 2024 году.

В конце ноября премьер-министр Алихан Смаилов рассказал, что условия данной программы будут следующие: кредиты будут выдавать при первоначальном взносе в 20% под 9% на 25 лет. Он отметил, что ведутся расчеты для запуска этой программы.

Также в Нацбанке прокомментировали вопрос, можно ли ожидать взрыва цен на жилье в Казахстане из-за программы "9-20-25".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2057786-daty-priema-zayavok-na-lgotnuyu-zhilischnuyu-programmu-v-astane-ozvuchil-akimat/

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