Будет ли взрыв цен на жилье в Казахстане из-за программы "9-20-25", ответили в Нацбанке

Сегодня на брифинге Нацбанка председатель Тимур Сулейменов ответил, какой эффект на цены на жилье в Казахстане может оказать планируемая ипотечная программа "9-20-25", передает корреспондент NUR.KZ.

Глава НБ Тимур Сулейменов отметил, что "9-20-25" – это сугубо правительственная программа. Для этой "удешевленной ипотеки" не будут использовать ресурсы ни Нацфонда, ни Нацбанка, поэтому комментировать что-либо по этому вопросу Сулейменов может лишь как сторонний экономист.

"Премьер-министр вчера сказал, что это будет выделяться из республиканского бюджета, замешиваться с рыночным финансированием, и на выходе будет вот эта ставка. Мы не финансируем эту программу, не администрируем. (…)

Что касается эффекта, это будет зависеть от ее объема, безусловно. То есть, если будет очень большой объем удешевленных средств, которые соответственно подстегнут спрос, и люди массово выйдут с этим продуктом на рынок, это повлияет на цены", – заявил Сулейменов.

Председатель Нацбанка добавил, что для программы "9-20-25" важно определить круг граждан, которые смогут получить эту ипотеку.

"Если будет получать кто угодно эту удешевленную ипотеку, кто первый подал заявку онлайн и получил – это одно дело. Если получат более уязвимые слои населения – это другое. Я бы сконцентрировался, конечно, на другом. Определил бы какие-то группы, которые нуждаются в жилье и у которых нет возможности привлекать рыночную ипотеку.

В первую очередь, эти средства распределить целесообразно было бы среди них. Соответственно, программа могла бы быть построена для них. Но опять же, так как правительство прорабатывает вопрос самостоятельно, без привлечения наших ресурсов, мы свое мнение не доводили", – добавил Сулейменов.

Напомним, в начале ноября слухи о новой жилищной программе "9-20-25" начали недавно распространяться среди казахстанцев. Сообщалось, что эта ипотека якобы должна стать альтернативой имеющейся программы "7-20-25" и помочь казахстанцам приобрести жилье на выгодных условиях.

Позже глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова заявляла, что условия ипотечной программы "9-20-25" станут известны в 2024 году.

"В последнее время молодые семьи часто к нам обращаются и говорят, что у нас один ребенок, мы находимся на старте пути, но у нас тоже нет жилья, мы не госслужащие, не можем по этим категориям встать в очередь", – говорила она.

А вчера премьер-министр Алихан Смаилов рассказал, когда запустят жилищную программу "9-20-25".