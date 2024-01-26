Спрос на доллары падает в Казахстане

В 2023 году "чистые" продажи долларов в Казахстане составили 1,78 млрд тенге. Это меньше, чем было в 2022 и 2021 годах. Какую иностранную валюту предпочитали жители страны, читайте в материале NUR.KZ.

В декабре 2023 года нетто-продажи (продажа минус покупка валюты обменными пунктами) долларов в Казахстане, по данным Национального банка РК, составили почти 238 млрд тенге – это максимальная сумма не только за прошедший, но и за 2022 год.

Впрочем, даже с таким рекордом 2023 год не смог "переплюнуть" объем продаж американской валюты годом ранее – всего население обеспечило "чистые" продажи долларов на 1,78 трлн тенге, что на 2,62% меньше, чем было в 2022 году.

Тогда, к слову, тоже наблюдалось падение спроса – сразу на 10,11% по отношению к 2021 году (2 млрд тенге).

Нетто-продажи доллара в Казахстане. Источник: Национальный банк РК

Однако сильнее всего в 2023 году "просел" рубль. В декабре население приобрело российской валюты на 5,8 млрд тенге. Это один из самых высоких показателей за год. Выше было только в июле (6 млрд тенге) и августе (12,9 млрд тенге). В шести месяцах 2023 года нетто-продажи вовсе уходили "в минус".

Но за год спрос на рубль оказался не очень высоким – всего 4,11 млрд тенге "чистых" продаж. Для сравнения: в 2022 году объем нетто-продаж российской валюты был в 68 раз больше – более 281 млрд тенге.

Нетто-продажи рубля в Казахстане. Источник: Национальный банк РК

Спрос на другие валюты

Упал спрос в Казахстане и на евро. В декабре нетто-продажи составили 12,9 млрд тенге. Это на 1,78% меньше, чем было в ноябре (13,2 млрд тенге). Всего же за год жители страны приобрели европейской валюты на 215 млрд тенге "чистыми" – это сразу на 28,8% меньше, чем было в 2022 году.

Нетто-продажи евро в Казахстане. Источник: Национальный банк РК

Интересно, что на этом фоне заметно вырос спрос на другие, менее популярные, иностранные валюты. Речь идет о китайском юане и британском фунте стерлингов.

В декабре нетто-продажи первой составили 96 млн тенге. Это не самый высокий показатель, особенно если сравнивать с мартом 2022 года, когда в стране активно скупали юани. А за весь год китайская валюта показала рост на 1,79% – с 3 млрд до 3,1 млрд тенге "чистыми".

У фунта рост более заметный. В декабре казахстанцы обеспечили нето-продажи на сумму в 240,3 млн тенге, а за весь 2023 год – почти 7 млрд тенге, что сразу на 38,63% больше, чем было в 2022 году (около 5 млрд тенге).

Нельзя сказать, что эти валюты "заменят собой доллар", однако рост спроса на них может говорить о том, что казахстанцы старались найти альтернативы традиционно популярным валютам в экономически неспокойном 2023 году.