Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Спрос на доллары падает в Казахстане

Опубликовано:

Доллары и тенге на столе
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В 2023 году "чистые" продажи долларов в Казахстане составили 1,78 млрд тенге. Это меньше, чем было в 2022 и 2021 годах. Какую иностранную валюту предпочитали жители страны, читайте в материале NUR.KZ.

В декабре 2023 года нетто-продажи (продажа минус покупка валюты обменными пунктами) долларов в Казахстане, по данным Национального банка РК, составили почти 238 млрд тенге – это максимальная сумма не только за прошедший, но и за 2022 год.

Впрочем, даже с таким рекордом 2023 год не смог "переплюнуть" объем продаж американской валюты годом ранее – всего население обеспечило "чистые" продажи долларов на 1,78 трлн тенге, что на 2,62% меньше, чем было в 2022 году.

Тогда, к слову, тоже наблюдалось падение спроса – сразу на 10,11% по отношению к 2021 году (2 млрд тенге).

Нетто-продажи доллара в Казахстане падают второй год подряд
Нетто-продажи доллара в Казахстане. Источник: Национальный банк РК

Однако сильнее всего в 2023 году "просел" рубль. В декабре население приобрело российской валюты на 5,8 млрд тенге. Это один из самых высоких показателей за год. Выше было только в июле (6 млрд тенге) и августе (12,9 млрд тенге). В шести месяцах 2023 года нетто-продажи вовсе уходили "в минус".

Но за год спрос на рубль оказался не очень высоким – всего 4,11 млрд тенге "чистых" продаж. Для сравнения: в 2022 году объем нетто-продаж российской валюты был в 68 раз больше более 281 млрд тенге.

Нетто-продажи рубля упали в Казахстане
Нетто-продажи рубля в Казахстане. Источник: Национальный банк РК

Спрос на другие валюты

Упал спрос в Казахстане и на евро. В декабре нетто-продажи составили 12,9 млрд тенге. Это на 1,78% меньше, чем было в ноябре (13,2 млрд тенге). Всего же за год жители страны приобрели европейской валюты на 215 млрд тенге "чистыми" – это сразу на 28,8% меньше, чем было в 2022 году.

Нетто-продажи евро упали в Казахстане
Нетто-продажи евро в Казахстане. Источник: Национальный банк РК

Интересно, что на этом фоне заметно вырос спрос на другие, менее популярные, иностранные валюты. Речь идет о китайском юане и британском фунте стерлингов.

В декабре нетто-продажи первой составили 96 млн тенге. Это не самый высокий показатель, особенно если сравнивать с мартом 2022 года, когда в стране активно скупали юани. А за весь год китайская валюта показала рост на 1,79%с 3 млрд до 3,1 млрд тенге "чистыми".

У фунта рост более заметный. В декабре казахстанцы обеспечили нето-продажи на сумму в 240,3 млн тенге, а за весь 2023 год – почти 7 млрд тенге, что сразу на 38,63% больше, чем было в 2022 году (около 5 млрд тенге).

Нельзя сказать, что эти валюты "заменят собой доллар", однако рост спроса на них может говорить о том, что казахстанцы старались найти альтернативы традиционно популярным валютам в экономически неспокойном 2023 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2057717-spros-na-dollary-padaet-vtoroy-god-podryad-v-kazahstane/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.