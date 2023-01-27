Рекордное количество долларов скупили казахстанцы в декабре 2022 года

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Спрос на доллары продолжает расти в Казахстане. В декабре жители страны скупили рекордное за весь 2022 год количество американской валюты. О том, где продажи инвалюты были выше, узнали журналисты NUR.KZ.

Популярность американской валюты среди жителей Казахстана растет третий месяц подряд. Такой вывод можно сделать на основе данных, которые опубликовал Национальный банк РК.

Если в октябре нетто-продажи (продажа минус покупка валюты обменными пунктами) доллара составляли 164,7 млрд тенге, а в ноябре – 204,6 млрд тенге, то в декабре эта сумма "перевалила" отметку в 235 млрд тенге. Это самый высокий показатель за весь 2022 год.

"Чистые" продажи доллара в декабре 2022 года. Источник: Национальный банк РК

Самые большие объемы "чистых" продаж доллара были зафиксированы в Алматы – 89,2 млрд тенге. Следом идет Шымкент (37,4 млрд тенге), а замыкает тройку лидеров – Астана (20,7 млрд тенге).

Среди других регионов высоким спросом на доллары отметились следующие области:

Атырауская – почти 9,9 млрд тенге ;

; Костанайская – около 9,8 млрд тенге ;

; Мангистауская – 9,5 млрд тенге ;

; Западно-Казахстанская – 9 млрд тенге.

Какую еще валюту покупали в Казахстане

За месяц среди казахстанцев вырос спрос на все основные иностранные валюты. Исключением стал только китайский юань – его нетто-продажи снизились с 119,2 млн до 112,9 млн тенге.

Вырос спрос на евро. Еще в ноябре его "чистые" продажи по стране составляли около 15,6 млрд тенге. В декабре этот показатель "дорос" до 22,5 млрд тенге. Спрос на английский фунт стерлингов также увеличился – с 207,5 млн тенге в ноябре до 384,3 млн тенге в декабре 2022 года.

Аналогично выросли продажи рубля. В ноябре нетто-продажи российской валюты составили почти 3 млрд тенге, а в декабре выросли в два раза – до 6 млрд тенге. При этом чаще всего продавали российский рубль, чем покупали его жители сразу нескольких регионов страны:

Алматы – объем нетто-продаж составил минус 584,4 млн тенге ;

; Шымкент – минус 242 млн тенге ;

; Астана – минус 176,6 млн тенге ;

; Актюбинская область – минус 715,1 млн тенге ;

; Кызылординская область – минус 351,5 млн тенге ;

; Туркестанская область – минус 56,6 млн тенге.

Подводя итог, можно отметить, что американская валюта, несмотря на кратковременные падения спроса, в 2022 году осталась для казахстанцев основной иностранной валютой, в которую они готовы инвестировать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2006988-rekordnoe-kolichestvo-dollarov-skupili-kazahstantsy-v-dekabre-2022-goda/