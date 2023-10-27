Продажи рубля снова ушли "в минус" в Казахстане

"Чистые" продажи рубля в Казахстане в сентябре оказались отрицательными. Заметно упал спрос и на доллары – на 22%. О том, сколько иностранной валюты купили жители страны, узнали журналисты NUR.KZ.

В текущем году в Казахстане неоднократно наблюдалось резкое падение спроса на российскую валюту среди населения. Иногда нетто-продажи рубля (продажа минус покупка валюты обменными пунктами) вовсе оказывалась отрицательной, то есть население избавилось от него чаще, чем покупало.

"В минус" рубль уходил в январе, феврале и апреле. В июле и августе спрос на российскую валюту внезапно вырос, нетто-продажи тогда составили 6,03 млрд и 12,9 млрд тенге соответственно.

Однако, согласно данным Национального банка РК, в сентябре снова сложились отрицательные продажи рубля – минус 2,7 млрд тенге. Это самое значительное падение спроса с января этого года.

Продажи рублей в Казахстане в 2023 году. Источник: Национальный банк РК

Стоит отметить, что "просел" не только рубль, но и доллар. Причем снижение спроса наблюдается уже второй месяц подряд. Если в июле "чистые" продажи американской валюты составляли 194,1 млрд тенге, то в августе они снизились до 150 млрд тенге, а в сентябре уже составили лишь 116 млрд тенге.

Продажи доллара в Казахстане в 2023 году. Источник: Национальный банк РК

Интересно, что на этом фоне в стране повысился спрос на британский фунт стерлингов – на 35,9%, до 574,6 млн тенге, и на китайский юань – сразу на 277,03%, до 129,7 млн тенге за месяц.

Вполне возможно, что отрицательные продажи рубля обуславливаются его подорожанием. В августе на фоне ослабления российской валюты (до 4,42 тенге) наблюдался рекордный для 2023 года спрос, а в сентябре владельцы рублей могли просто начать продавать подорожавшую валюту.