Бензин АИ-95 подорожал до 385 тенге на одной из АЗС в Алматы

Заправка автомобиля. Иллюстративное фото: Andrew Harrer/Bloomberg via Getty Images

Алматинцев удивили цены на бензин марки АИ-95, которые появились на некоторых автозаправочных станциях (АЗС) города. В связи с чем была повышена цена на топливо, выяснили журналисты NUR.KZ.

Автомобилисты Алматы заметили, что на информационных таблоидах некоторых АЗС компании "Газпромнефть" стоимость бензина марки АИ-95 достигла 385 тенге за литр.

При этом АИ-92 продается по 205 тенге за литр, а дизельное топливо – 295 тенге.

В то же время на АЗС некоторых других компаний (согласно данным на их официальных сайтах) АИ-95 есть в наличии и имеет обычную стоимость: Helios – 252 тенге за литр, Royal Petrol – 250 тенге за литр.

В связи с чем повышена цена

Как объяснили журналистам NUR.KZ работники одной из АЗС "Газпромнефть", такая стоимость связана с происхождением бензина марки АИ-95, а точнее – с версией топлива под названием G-Drive.

Стоимость топлива на АЗС "Газпромнефть". Фото: NUR.KZ

Так, согласно полученному ответу, текущая высокая цена связана с тем, что продаваемая партия топлива G-Drive поставляется из российского города Омска. Как только она закончится и начнут поставлять бензин местного производства, стоимость должна будет вернуться к прежним значениям.

При этом обычного бензина марки АИ-95 на заправке компании нет. Данную ситуацию прокомментировали в пресс-службе акимата города Алматы.

"Повышение цены на бензин марки G-Drive-95 до 385 тенге на 17 из 19 АЗС "Газпромнефть" по городу Алматы связано c тем, что данная сеть начала закупать бензин марки G-Drive-95 у Омского НПЗ (РФ). До этого цена бензина марки G-Drive-95 составляла 252 тенге, так как закупки велись у местных НПЗ. Стоит отметить, что АИ-95 по цене 255 тенге продается только на 3-х АЗС "Газпромнефть".

Управление предпринимательства и инвестиций города Алматы сообщает, что по состоянию на 22 августа 2023 года в наличии у крупных сетевых АЗС , а также на нефтебазах города имеется порядка 3,3 тыс. тонн бензина марки АИ-95, еще 7,6 тыс. тонн находятся в пути (прибытие ожидается в течение 2-3 дней)", - утверждают в городском акимате.

В пресс-службе акимата города Алматы также добавили, что бензин АИ-95 свободно реализуется, никаких ограничений по продажам не имеется.

Напомним, что весной 2023 года этот бензин G-Drive на заправках "Газпромнефти" стоил 230 тенге, в то время как обычный АИ-95 продавался по 219 тенге. Он всегда стоил чуть дороже обычного топлива.

Отметим, что этот вид бензина, согласно описанию на официальной странице компании в Instagram, имеет определенные преимущества, по сравнению с обычным топливом АИ-95:

увеличивает мощность двигателя;

улучшает динамику разгона автомобиля;

надежно защищает двигатель от износа, путем снижения количества нагара на инжекторах.

Ранее в Министерстве энергетики рассказали о ситуации с топливом в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2033608-pochemu-ai-95-podorozhal-do-385-tenge-na-odnoy-iz-azs-v-almaty/