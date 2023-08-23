Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Бензин АИ-95 подорожал до 385 тенге на одной из АЗС в Алматы

Опубликовано:

Мужчина заправляет машину на АЗС
Заправка автомобиля. Иллюстративное фото: Andrew Harrer/Bloomberg via Getty Images

Алматинцев удивили цены на бензин марки АИ-95, которые появились на некоторых автозаправочных станциях (АЗС) города. В связи с чем была повышена цена на топливо, выяснили журналисты NUR.KZ.

Автомобилисты Алматы заметили, что на информационных таблоидах некоторых АЗС компании "Газпромнефть" стоимость бензина марки АИ-95 достигла 385 тенге за литр.

При этом АИ-92 продается по 205 тенге за литр, а дизельное топливо – 295 тенге.

В то же время на АЗС некоторых других компаний (согласно данным на их официальных сайтах) АИ-95 есть в наличии и имеет обычную стоимость: Helios – 252 тенге за литр, Royal Petrol – 250 тенге за литр.

В связи с чем повышена цена

Как объяснили журналистам NUR.KZ работники одной из АЗС "Газпромнефть", такая стоимость связана с происхождением бензина марки АИ-95, а точнее – с версией топлива под названием G-Drive.

Табло с ценами на топливо
Стоимость топлива на АЗС "Газпромнефть". Фото: NUR.KZ

Так, согласно полученному ответу, текущая высокая цена связана с тем, что продаваемая партия топлива G-Drive поставляется из российского города Омска. Как только она закончится и начнут поставлять бензин местного производства, стоимость должна будет вернуться к прежним значениям.

При этом обычного бензина марки АИ-95 на заправке компании нет. Данную ситуацию прокомментировали в пресс-службе акимата города Алматы.

"Повышение цены на бензин марки G-Drive-95 до 385 тенге на 17 из 19 АЗС "Газпромнефть" по городу Алматы связано c тем, что данная сеть начала закупать бензин марки G-Drive-95 у Омского НПЗ (РФ). До этого цена бензина марки G-Drive-95 составляла 252 тенге, так как закупки велись у местных НПЗ. Стоит отметить, что АИ-95 по цене 255 тенге продается только на 3-х АЗС "Газпромнефть".

Управление предпринимательства и инвестиций города Алматы сообщает, что по состоянию на 22 августа 2023 года в наличии у крупных сетевых АЗС , а также на нефтебазах города имеется порядка 3,3 тыс. тонн бензина марки АИ-95, еще 7,6 тыс. тонн находятся в пути (прибытие ожидается в течение 2-3 дней)", - утверждают в городском акимате.

В пресс-службе акимата города Алматы также добавили, что бензин АИ-95 свободно реализуется, никаких ограничений по продажам не имеется.

Напомним, что весной 2023 года этот бензин G-Drive на заправках "Газпромнефти" стоил 230 тенге, в то время как обычный АИ-95 продавался по 219 тенге. Он всегда стоил чуть дороже обычного топлива.

Отметим, что этот вид бензина, согласно описанию на официальной странице компании в Instagram, имеет определенные преимущества, по сравнению с обычным топливом АИ-95:

  • увеличивает мощность двигателя;
  • улучшает динамику разгона автомобиля;
  • надежно защищает двигатель от износа, путем снижения количества нагара на инжекторах.

Ранее в Министерстве энергетики рассказали о ситуации с топливом в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2033608-pochemu-ai-95-podorozhal-do-385-tenge-na-odnoy-iz-azs-v-almaty/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.