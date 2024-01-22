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30 лет независимости Казахстана

Какие зарплаты обещают казахстанские работодатели в 2024 году

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Доллары в руках
Доллары США. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

2024 год начался с оживления рынка труда. Выросло не только количество вакансий, но и медианный размер зарплат – до 262 тыс. тенге. Кому и где в январе предлагают больше, узнали журналисты NUR.KZ.

В 2023 году в Казахстане по состоянию на 3 квартал средняя номинальная зарплата составляла 350 542 тенге. При этом медианная, которая отображает точную середину в зарплатной сетке, была значительно меньше – 230 924 тенге. Буквально это значит, что одна половина работников получает меньше этой суммы, а другая – больше.

Однако размер зарплаты в Казахстане может заметно отличаться в зависимости от региона и сферы экономики. Ранее мы рассказывали о самых высокооплачиваемых вакансиях, которые предлагали гражданам работодатели в 2023 году, а также о позициях, на которых можно зарабатывать более 1 млн тенге в месяц.

Как рассказали аналитики онлайн-платформы по поиску работы HeadHunter, в начале 2024 года в Казахстане выросло не только количество вакансий, но и заметно подросли размеры окладов, которые предлагаются работодателями.

"На протяжении первых двух недель января работодатели разместили более 40 тысяч вакансий на сервисе hh.kz. Спрос на рабочую силу значительно вырос, увеличившись в два раза по сравнению с предыдущим месяцем", – рассказали аналитики.

В стране чаще всего ищут менеджеров по продажам, бухгалтеров и продавцов-консультантов или кассиров. Впрочем, на текущий момент рост количества вакансий наблюдается во всех сферах экономики.

Как выросли зарплаты

Вместе с ростом спроса на рабочую силу выросла и предлагаемая медианная зарплата в стране – до 262 тыс. тенге, то есть примерно на 13,46% больше той, что была зафиксирована в 3 квартале 2023 года аналитиками из Бюро национальной статистики.

В зависимости от региона этот показатель заметно отличается. Например, в Астане он самый высокий – сразу 299 569 тенге. Следом идет Алматы – 289 583 тенге, а замыкает тройку лидеров Караганда – 249 645 тенге.

В Шымкенте медиана равна 239 569 тенге, а Талдыкорган отметился самыми низким показателем – всего 199 716 тенге.

Предлагаемые зарплаты в городах Казахстана (медианный показатель)
Предлагаемые зарплаты. На основе данных: HeadHunter

Интересно, что размер предлагаемых зарплат сильно зависит от опыта самого соискателя. Как отмечают аналитики, специалистам со стажем работодатели готовы платить в среднем в два раза больше, чем новичкам.

Рынок труда активно развивается во всем мире. Некоторые специальности становятся менее значимыми, а на другие, наоборот, начинает расти спрос. Ранее мы подробно писали о том, какие профессии, по мнению исследователей, станут в ближайшем будущем самыми высокооплачиваемыми.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2056654-kakie-zarplaty-obeschayut-kazahstanskie-rabotodateli-v-2024-godu/

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