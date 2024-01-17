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30 лет независимости Казахстана

Самые высокооплачиваемые профессии в мире к 2027 году назвали исследователи

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Мужчина радуется онлайн-выигрышу
Смартфон и деньги. Иллюстративное фото: Getty Images/Wpadington

С развитием новых технологий меняются и рабочие процессы, что создает новые профессии. Некоторые из них могут стать особенно выгодными и прибыльными. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Уровень оплаты в той или иной профессии зависит от нескольких факторов, среди которых особенно отмечается востребованность специалиста.

Как указывается в сообщении компании в области PR и цифрового маркетинга Harrison & Hunter Agency Partners, в ближайшие пять лет некоторые профессии станут особенно востребованными и даже смогут гарантировать работу соискателям с нужными навыками.

Ранее мы рассказывали, кому в Казахстане платят более 2 млн тенге в месяц.

Кто точно сможет найти работу

Согласно данным источника, среди наиболее нужных специалистов оказались не только работники сферы информационных технологий (ИТ), но также и в сельском хозяйстве.

Также для тех, кто ищет гарантированную работу в ближайшем будущем, обучение на специалиста по искусственному интеллекту и машинному обучению будет хорошим вариантом.

При этом в первом квартале прошлого года работники сферы ИТ в среднем получали по 790,6 тыс. тенге.

Инфографика
Список востребованных профессий к 2027 году. Источник: Harrison & Hunter Agency Partners

Также, согласно докладу Всемирного экономического форума "Будущее рабочих мест за 2023 год", через пять лет (к 2027 году) прогнозируется рост количества рабочих мест в сфере ИТ на 40%, что составит около миллиона новых вакансий.

"Как показывает эта инфографика, аналитические навыки в целом будут полезны, будь то бизнес-аналитику, аналитику информационной безопасности или данных. Роли в области устойчивого развития также будут важны: профессия такого специалиста занимает второе место", – указывается в источнике.

При этом абсолютный рост занятости ожидается по таким профессиям, как:

  • операторы сельскохозяйственной техники;
  • водители тяжелых грузовиков и автобусов;
  • преподаватели профессионально-технических учебных заведений;
  • механики и ремонтики.

Кому грозят сокращения

В то же время некоторые профессии могут оказаться в зоне риска из-за роста числа сокращений. Например, как указывается в источнике, это ожидает:

  • служащих по вводу данных;
  • административных и исполнительных секретарей;
  • а также служащих по бухгалтерскому учету и расчету заработной платы.

"Согласно прогнозам аналитиков ВЭФ, опубликованных в отчете "Будущее рабочих мест за 2023 год", эти последние три должности составят более половины общего ожидаемого сокращения рабочих мест к 2027 году", – отмечается в источнике.

Ранее мы рассказывали, какие зарплаты предлагали казахстанцам в самых "дорогих" вакансиях 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2055674-samye-vysokooplachivaemye-professii-v-mire-k-2027-godu-nazvali-issledovateli/

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