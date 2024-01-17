Подорожают ли автомобили в 2024 году в Казахстане

В декабре цены на автомобили заметно снизились в Казахстане. Но в текущем году эксперты ожидают их дальнейшего роста. На сколько могут подорожать машины, читайте в материале NUR.KZ.

В декабре 2023 года было зафиксировано внезапное снижение цен на автомобили – примерно на 2,5% за месяц. Это падение оказалось не просто "нетипичным", но и самым значительным с весны 2015 года.

Впрочем, согласно мнению некоторых экспертов, которые прошли опрос от Freedom Finance Global, в 2024 году такая ситуация в текущем году может не повториться.

По их мнению, автомобильный рынок Казахстана ожидает замедление роста продаж. Но оно компенсируется снижением базовой ставки и, как следствие, более дешевыми автокредитами, которые приведут к повышению спроса на новые автомобили. В итоге цены на новые авто в 2024 году могут вырасти примерно на 10-20%.

Что касается мнения самих аналитиков из Freedom Finance Global, то они дают более осторожные цифры. По их мнению, в первую очередь рост цен будет зависеть от общей инфляции в Казахстане.

В декабре 2023 года она составляла 9,8%. А в 2024 году аналитики прогнозируют ее снижение до 8% и ниже. Рост цен на автомобильном рынке в текущем году между тем может составить порядка 12-17%.

В качестве фактора к повышению цен они также видят сохранение импульса продаж в 2024 году и сохраняющийся спрос, который нацелился на китайский рынок.

Что думают казахстанцы

Интересно, что настроение рядовых казахстанцев в целом совпадает с прогнозами экспертов. Аналитики провели опрос, в котором принял участие 1 021 человек из всех регионов Казахстана, и выяснили, что примерно 53,9% респондентов ожидают роста спроса на авторынке в текущем году.

Еще 25,4% надеются, что он останется на прежнем уровне, и лишь 9,1% казахстанцев считают, что спрос на автомобили снизится.

Вместе с тем начнет расти потребность и в автокредитах. Примерно 57,3% респондентов считают, что их популярность в 2024 году вырастет, и 9,1% – что уменьшится.

Эти факторы в свою очередь могут сильно повлиять и на стоимость машин. Абсолютное большинство опрошенных (61,4%) заявили, что легковые автомобили в ближайший год станут дороже.

Еще 12,3% ответили, что цены останутся прежними, и 17,1% – что они могут снизиться.

Результаты опроса. Инфографика: Freedom Finance Global

Таким образом, и эксперты, и рядовые казахстанцы в 2024 году ожидают роста цен на автомобили. При этом его темпы будут зависеть от множества факторов, в том числе от продолжения действия льготного автокредитования и наличия выгодных предложений от самих брендов.