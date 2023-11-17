Почему в Греции доносы о неуплате налогов работают, а в Казахстане – нет

Неуплата налогов приводит к дефициту госбюджета и сокращению Нацфонда. В Греции эффективным способом борьбы с этим оказались доносы с поощрением до 3 000 евро. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Теневая экономика – это термин, обозначающий деятельность, которая не облагается налогом и осуществляется в обход законов. В Казахстане ее уровень достигает 40%.

При этом поступления в бюджет за счет индивидуального подоходного налога (ИПН) от физлиц составляют лишь 10,8%. Для сравнения: в США доля ИПН от общего объема налоговых поступлений достигает 50%.

В то же время компании и предприниматели могут применять различные схемы для уклонения или занижения налоговых платежей. Это является одной из причин, по которым государственный бюджет страны остается дефицитным – то есть тратится больше денег, чем поступает в казну.

Поэтому важно обеспечить эффективное противодействие теневой экономике и схемам укрытия от налогов.

Как отмечается на сайте газеты Kathimerini, в Греции эффективным инструментом для этих целей оказались доносы от населения.

Как работает система

Граждане Греции могут сообщать о предпринимателях, которые уклоняются от уплаты налогов, через мобильное приложение appodixi, созданное Независимым управлением государственных доходов (AADE).

Например, после покупки товаров или оплаты услуг они могут отсканировать QR-код выдаваемого предпринимателем фискального чека. И если в нем выявляется налоговый номер, который не зарегистрирован в базе AADE, то появляется уведомление о возможности отправить жалобу.

За это им начислялось вознаграждение в размере от 100 до 3 000 евро.

POS-терминал. Иллюстративное фото: freepik.com

В результате с момента запуска приложения в конце мая 2023 года его скачали 22 896 пользователей, которые подали 136 287 жалоб, включая 75 519 анонимных.

"Схема бонусов не будет ратифицирована до декабря, но AADE заявила, что налогоплательщики, сообщившие об уклонистах до этого, по-прежнему будут иметь право на получение бонуса", – указывается в источнике.

При этом в конце октября текущего года AADE также запустили другой сервис на портале myaade.gov.gr. Через него граждане могут сообщать о финансовых преступлениях: уклонении от уплаты налогов, нарушениях таможенных правил, коррупции и взяточничестве.

И за это время уже поступило 1 387 жалоб.

Отличие схожих мер в Казахстане

В нашей стране также действует программа по борьбе с неуплатой налогов представителями бизнеса. Так, казахстанцы могут подать жалобу за невыдачу фискального чека, что может помочь снизить уровень теневой экономики.

Однако стоимость вознаграждения за эти действия составляет лишь 1 000 тенге. В результате покупатели могут оказаться незаинтересованными в том, чтобы сообщать о невыдаче чека, особенно в магазинах у дома.

Поэтому повышение вознаграждения, как это было в Греции, могло бы стать стимулом для улучшения общественного контроля за недобросовестными предпринимателями.

Также напомним, что в Казахстане действует система поощрений за сообщения о коррупционных правонарушениях. Это помогает бороться со взятками и вымогательством на различных уровнях.

Однако иногда сами казахстанцы не спешат сообщать о коррупции.