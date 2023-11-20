Почему на самом деле подорожала обувь в Казахстане

Одной из причин поднятия цен на обувь обычно называют меры по обязательной маркировке. Однако реальные расходы предпринимателей на это могут быть вовсе нулевыми. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Обязательная цифровая маркировка – это мера, которая была введена в Казахстане в 2021 году. Она затронула различные виды товаров, включая и обувь.

Главная цель этой программы – обеспечение прозрачности бизнеса. При этом ожидается увеличение и налоговых поступлений, от которых предприниматели могут уклоняться.

Как сообщает Telegram-канал Finance.kz, в свою очередь представители бизнеса стали указывать на то, что маркировка может в итоге повысить конечную стоимость товара для покупателей. Так ранее сообщалось, что обувь сильно подорожала в Казахстане.

Однако реальные расходы на это нововведение оказались минимальными, а рост цен связан с другими причинами.

Сколько стоит маркировка обуви

"На самом деле ужасный рост цен возможен лишь у тех, кто не совсем честно ввозил обувь, потому что китайские обувщики готовы бесплатно маркировать обувь для Казахстана", – сообщают аналитики.

То есть расходы предпринимателей на саму маркировку могут оказаться почти нулевыми.

Новая обувь. Иллюстративное фото: Tara Moore/Getty Images

Это также подтверждается и официальными сообщениями обувных предприятий в Китае, озвученными в рамках переговоров о маркировке между единым оператором и производителями, а также крупнейшими логистическими компаниями.

"Вашим предпринимателям нужно отправить информацию в PDF-формате, которая должна содержаться на маркировке, чтобы мы все эти данные занесли. После чего мы проведем всю эту процедуру.

Заказчику нужно будет только оплатить за услуги доставки товара. На конечную цену это никак не повлияет", – в Finance.kz приводят слова генерального директора китайской компании-производителя обуви "Beijing Vitcony" Фаины Таньядаша.

Также ранее председатель Комитета индустриального развития Азамат Панбаев отмечал, что подорожание обуви в Казахстане не связано с обязательной маркировкой.

"В целом маркировка обязывает розничных реализаторов приобрести ряд оборудования. Это сканер стоимостью около 25 тысяч тенге, а сама контрольная марка стоит порядка 3 тенге. В целом обувь в прошлом году подорожала где-то на 13%, но это не связано именно с маркировкой.

Это связано с инфляционными процессами. Непродовольственные товары тоже подорожали", – сообщил Азамат Панбаев.

Онлайн-покупки. Иллюстративное фото: Farknot_Architect/Getty Images

Также аналитики отмечают, что технологии маркировки уже активно применяются китайскими производителями для поставки обуви в Россию. Поэтому все необходимые процессы уже выстроены и их остается только применить для импорта в Казахстан.

В то же время сообщается, что даже на приграничных хабах уже давно производится маркировка обуви для казахстанских импортеров. Ее стоимость составляет от 0,2 до 0,5 юаня (13-33 тенге) за пару.

"Иногда процедура предоставляется в общем комплексе без дополнительной оплаты в зависимости от объемов груза и достигнутых с владельцем товара договоренностей", – указывают в Finance.kz.

При этом, как отмечается в источнике, с момента введения обязательной маркировки официальный импорт обуви в Казахстан только возрос:

на 34% с 2019 по 2021 год – от 39,5 млн до 53,1 млн пар;

и на 36% с января-июля 2022 года по аналогичный период 2023 года – с 26,1 млн до 35,6 млн пар.

Другими словами, расходы на обязательную маркировку обуви не должны привести к подорожанию товаров для конечного потребителя. А отмечаемый рост цен больше связан с инфляционными процессами.

Ранее мы рассказывали, как подорожание топлива и коммуналки влияет на рост цен в Казахстане.