Средние зарплаты работников будут считать по-новому в Казахстане

С 2024 года средние зарплаты работников будет рассчитываться по-новому. Это может повлиять на размеры больничных, отпускных и других выплат работникам. Об изменениях в законе узнали журналисты NUR.KZ.

Средняя заработная плата – совокупный доход работника за расчетный период. Она, в свою очередь, влияет на множество других выплат, например, на отпускные, больничные и даже на компенсацию при увольнении.

С нового года будут введены в действие поправки в единые правила исчисления средней заработной платы при суммированном учете рабочего времени. Согласно Трудовому кодексу РК, он применяется в непрерывно действующих производствах и на некоторых видах работ, где не может быть соблюдена установленная ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени.

Соответствующий приказ министра труда и социальной защиты населения РК был опубликован в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов РК в электронном виде.

Согласно поправкам, при суммированном учете рабочего времени средняя заработная плата работника будет зависеть от среднего часового заработка и среднедневного количества рабочих часов. Когда как при обычном учете рабочего времени в расчет обычно берется среднедневной заработок и количество рабочих дней.

В закон также добавили правила расчета компенсационной выплаты за неиспользованные дни оплачиваемого ежегодного трудового отпуска при расторжении трудового договора. Согласно им теперь будет производиться единый порядок подсчета рабочих дней для оплаты компенсации независимо от режима работы работника.

При этом суммы, выплаченные работникам в случае простоя, больше не будут включать в расчет средней заработной платы.

Эти изменения могут заметно повлиять на размер различных выплат, например, социального пособия по временной нетрудоспособности, отпускных и компенсации за неиспользованный отпуск, которую выплачивают уволившемуся сотруднику. Предложенные изменения введут в действие 1 января 2024 года.