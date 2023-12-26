Вырос ли курс доллара за 2023 год в Казахстане

Обычно принято считать, что доллар к тенге всегда только растет. Однако в 2023 году казахстанская национальная валюта показала обратное и укрепилась. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Обычно курс американского доллара США к казахстанскому тенге воспринимается населением как некий показатель экономического состояния страны.

Как указано на сайте казахстанской фондовой биржи KASE, 2023 год оказался достаточно волатильным, однако под конец этого периода тенге смог укрепиться. В итоге доллар стал даже дешевле, чем был в начале года.

Тенге и доллар

2023 год начался для национальной валюты Казахстана на отметке 465,6 тенге за один доллар США. Затем до начала марта ее курс укреплялся до 431,3 тенге – самая низкая отметка за весь год.

Однако потом последовало резкое подорожание доллара до 464 тенге, и вновь укрепление. В итоге первый квартал уходящего года завершился на отметке 455,86 тенге за доллар.

Курс доллара США в тенге за 2023 год. Источник: TradingView.com

Далее до конца третьего квартала доллар колебался в диапазоне от 441,7 до 464 тенге. Затем последовал его рост до 479,7 тенге – самый высокий показатель за год. Но в итоге нацвалюта смогла укрепиться и теперь курс доллара на 25 декабря окреп до 458,06 тенге.

То есть уходящий год оказался для тенге неспокойным, но в итоге он смог стать на 7 тенге крепче (на 0,45%).

Курс к другим валютам

По отношению к евро, согласно данным "Google Финансы", казахстанская национальная валюта начинала год на отметке в 494,1 тенге. В период наибольшего укрепления это значение опускалось до 457,6 тенге за евро, а самое сильное падение достигало 508,1 тенге.

Завершается год подорожанием евро на 3,26% – до 505,8 тенге.

Российский рубль начинал 2023 год на отметке 6,3 тенге, но к концу года его стоимость снизилась до 5 тенге. Такая же динамика была и у китайского юаня: с 67,1 до 64,4 тенге к концу года.

Как отмечалось ранее в сообщении Национального банка РК, укреплению тенге могли поспособствовать продажи валюты из Национального фонда.

Прогнозы на 2024 год

Ранее в мажилисе был принял трехлетний бюджет Казахстана на 2024-2026 годы. В нем закладывается курс доллара США на отметке в 460 тенге на все три года.

Однако оценки экспертов оказались менее оптимистичными.

Так, в Ассоциации финансистов Казахстана считают, что казахстанская валюта вполне способна закончить уходящий год символическим укреплением, но в 2024 году ее стоимость может вырасти до 489,6 тенге за доллар.

При этом казахстанский миллиардер Тимур Турлов отметил, что 2024 год может стать годом крепкого тенге.

Другими словами, уходящий 2023 год оказался относительно хорошим для национальной валюты Казахстана. А прогнозы на следующие 12 месяцев включают как положительный, так и негативный сценарии.