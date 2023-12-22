Как можно заработать на новогодних праздниках в Казахстане

Подработка на Новый год – это не только выступления Деда Мороза и Снегурочки. Хорошие деньги могут заработать официанты, водители и курьеры. О выгодной работе в праздники узнали журналисты NUR.KZ.

В новогодние праздники можно не только отдохнуть и хорошо провести время. Для некоторых казахстанцев это прежде всего возможность заработать хорошие деньги.

Аналитики портала по поиску работы HeadHunter выяснили, какие подработки доступны предприимчивым казахстанцам в Новый год. Как оказалось, костюмированными выступлениями Деда Мороза и Снегурочки предложения не ограничиваются.

Таксисты и трезвые водители

Для многих граждан сесть за руль в Новый год – значит лишить себя части веселья. Люди по всей стране ездят друг к другу в гости, отправляются в рестораны, клубы или просто на прогулки.

В это время сильно растет спрос на услуги таксистов и трезвых водителей, а значит, и у предприимчивых граждан, которые готовы встретить праздники за рулем, появляется возможность хорошо подзаработать – ведь в такие дни тарифы на услуги перевозчиков значительно выше.

Впрочем, настроение могут испортить сами клиенты, ведь не все из них в праздничные дни могут вести себя адекватно.

Курьеры

Курьеры нужны круглый год, а в новогодние праздники спрос на них вырастает в разы. Ведь кто-то не успел отправить подарки, а кому-то нужно докупить продуктов, но самим в магазин идти уже не охота или некогда.

Покупки на Новый год. Иллюстративное фото: manonallard/Getty Images

Главное преимущество данной позиции в том, что курьером может стать практически любой. Особых навыков для этого не нужно, можно выбрать район доставки и даже график работы. При этом среди вакансий есть и те, которые подойдут лицам с инвалидностью и молодежи от 14 лет. Плюсом также может стать тот факт, что многие компании выплачивают зарплату ежедневно.

Впрочем, есть и свои минусы, например, погодные условия. В плохую погоду все равно придется везти заказ, даже если город стоит в пробках, дороги не убраны от снега, а само расстояние может оказаться очень большим.

Официанты

В декабре многие компании организовывают для своих работников новогодние корпоративы. Рестораны и кафе заранее готовятся к ним: привлекают к работе весь штат и нанимают временный персонал. Помимо официантов, открываются вакансии барменов и бариста.

Такая работа не требует большого опыта, зато за несколько дней можно заработать приличную сумму. Кроме того не стоит забывать, что многие казахстанцы оставляют неплохие чаевые официантам.

Из минусов важно отметить, что такая работа подойдет не всем. Смены длятся по 12 часов, и все это время придется быть на ногах: принимать и разносить заказы, заниматься сервировкой, успевать вовремя забирать посуду, приносить счет и при этом создавать атмосферу праздника.

К слову, в таких заведениях обязательно нужна санитарная книжка, хотя работодатели часто помогают ее оформить.

Работники в магазинах

В период праздников многие магазины работают в усиленном режиме: появляются новые торговые точки, открываются дополнительные кассы. Все это для того, чтобы охватить как можно больше клиентов.

Продуктовый магазин. Иллюстративное фото: Bec Parsons/Getty Images

Естественно, для этого нужен персонал, поэтому работодатели ищут продавцов и кассиров, которые должны будут обслуживать покупателей, выкладывать товары на полки, следить за сроками годности и своевременно менять ценники.

Кроме того, во время "бума" доставок компаниям требуются и сборщики заказов, которые возьмут на себя работу с курьерами и будут комплектовать заказы в магазине или на складе, чтобы затем передать его клиенту.

При этом иногда круг обязанностей может быть шире, например нужно участвовать в инвентаризации, доставлять заказы, обслуживать покупателей на кассе или общаться с клиентами по телефону.

В целом подработка в магазинах не требует опыта, к тому же можно найти торговую точку недалеко от дома, чтобы не тратить время на дорогу. Также часто работодатели выплачивают различные бонусы и премии.

Однако такая работа подойдет не всем: в преддверии праздников покупатели могут идти нескончаемым потоком и всех их нужно будет обслужить, да так, чтобы не было никаких ошибок.

Новый год – отличная возможность заработать дополнительные деньги. Однако людям, которые не планируют отдыхать, важно взвесить все "за" и "против" и самостоятельно решить, стоит ли оно того. Главное при поиске работы соблюдать осторожность, чтобы не нарваться на различного рода мошенников.