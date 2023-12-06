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Цены на такси продолжают расти в Казахстане

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Женщина садиться в такси
Такси. Иллюстративное фото: pexels.com

Казахстанцы стали чаще пользоваться услугами такси. Вместе со спросом растут и цены. В октябре они были в среднем на 11% выше, чем годом ранее. Подробности журналисты NUR.KZ узнали на портале Finprom.

За 10 месяцев 2023 года услуги такси принесли транспортным компаниям Казахстана порядка 4,7 млрд тенге, что сразу на 20,7% больше, чем было в аналогичном периоде 2022 года.

Не последнюю роль в этом играют и сами пассажиры. Аналитики подсчитали, что за январь-октябрь 2023 года услугами такси воспользовались 41,6 млн человек – это на 3,7% больше, чем годом ранее. Получается, что этот вид транспорта выбирают все больше казахстанцев.

Впрочем, сам пассажирооборот уменьшился сразу на 42,8% – до 1,2 млрд пассажиро-километров. То есть, казахстанцы стали ездить чаще, но на меньшие расстояния.

Также рост доходов компаний может быть обусловлен ростом цен. Так, например, если в ноябре средняя стоимость услуг такси за месяц выросла всего на 0,1%, то в октябре прирост составил 2,4%, а в сентябре – вовсе 2,6%.

Рост цен на услуги такси
Рост цен на услуги такси. Инфографика: finprom.kz

В годовом разрезе подорожание составило сразу 11,3%. Это больше прошлогоднего прироста (9,7%), когда в стране наблюдалась рекордная инфляция.

Цены на проезд в такси выросли в 18 из 20 регионов Казахстана. Самое сильное подорожание зафиксировано в Алматы – сразу на 40,5%. Следом идет Актюбинская область – 22,1%, а замыкает тройку антилидеров область Абай – 13,3%.

В Шымкенте цены выросли на 12,1%, а в Астане – всего на 1,8%. В то же время в Карагандинской области стоимость проезда в такси за год не изменились, а в Восточно-Казахстанской области — и вовсе снизились на 6%.

Рост цен на услуги такси
Рост цен на услуги такси. Инфографика: finprom.kz

Напомним, согласно рейтингу стран мира по стоимости такси, Казахстан вошел в список самых дешевых. Однако, если учитывать только страны СНГ, то картина получится обратной – цены окажутся одними из самых высоких.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2049417-tseny-na-taksi-prodolzhayut-rasti-v-kazahstane/

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