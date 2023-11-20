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"Нацфонд – детям": должны ли казахстанцы регистрировать детей для выплат

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Девочка держит в руках купюры тенге
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

С 2024 года всем несовершеннолетним детям начнут поступать выплаты из Национального фонда. Как выяснили журналисты NUR.KZ, собирать документы и регистрировать ребенка для участия в программе не нужно.

С 1 января 2024 года в Казахстане начнет действовать программа "Нацфонд – детям". Первые выплаты на счета несовершеннолетних казахстанцев поступят уже в феврале.

Как рассказали в Едином накопительном пенсионном фонде, такие отчисления полагаются всем детям в возрасте до 18 лет, независимо от благосостояния семьи. При этом родителям не нужно будет собирать документы, открывать специальные счета или обращаться в какие-либо ведомства, чтобы их ребенок начал получать деньги от Нацфонда.

Все происходит без прямого участия казахстанцев: проект будет осуществляться в автоматическом режиме, на основании уже имеющихся сведений в базе данных государственных органов. Однако родителям все же следует проверить наличие и корректность ИИН своего ребенка на портале "Электронного правительства" eGov.kz.

Напомним, согласно проекту "Нацфонд – детям", предполагается, что несовершеннолетние казахстанцы будут ежегодно получать 50% от инвестиционного дохода Национального фонда РК. При этом показатель усредняется за восемнадцать лет, предшествующих отчетному году.

Стоит отметить, что поступившие деньги продолжат инвестировать, для получения дополнительного дохода. Снять их досрочно нельзя: деньги станут доступны, когда их владельцу исполнится 18 лет. После этого можно будет их потратить на обучение или улучшение жилищных условий.

Следует учитывать, что, в отличие от пенсионных накоплений, выехавшие из Казахстана на постоянное место жительства в другое государство, не смогут забрать эти деньги с собой. Однако в случае смерти ребенка до или после 18 лет деньги, полученные в рамках проекта "Нацфонд – детям", можно будет унаследовать.

Напомним, закон о начислении части инвестдохода Национального фонда РК на счета детей президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал 16 ноября 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2046570-natsfond-detyam-dolzhny-li-kazahstantsy-registrirovat-detey-dlya-vyplat/

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